Le Premier ministre pakistanais exhorte l'Iran à préserver la paix régionale

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif s'est entretenu vendredi 10 juillet par téléphone avec le président iranien Massoud Pezeshkian, les deux hommes abordant les questions de paix régionale, de relations bilatérales et de mise en œuvre des accords de paix, selon un communiqué de ses services.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Il a fait part de sa profonde inquiétude face à la récente escalade des tensions dans la région et a souligné la nécessité urgente de rétablir la paix et la stabilité, d'après ce communiqué.

M. Sharif a également souligné l'importance de respecter les engagements pris dans le cadre du protocole d'accord de paix entre l'Iran et les EStats-Unis, qu'il a décrit comme un cadre visant à promouvoir la compréhension mutuelle, le respect et la prospérité partagée.

Le dirigeant pakistanais a par ailleurs réaffirmé l'engagement de son pays en faveur de la paix dans la région et a déclaré qu'Islamabad était prêt à continuer de faciliter le dialogue et à soutenir les efforts visant à préserver la stabilité.

Le président iranien a réitéré pour sa part l'engagement de son pays en faveur de la paix et a salué le rôle constructif joué par le Pakistan dans la promotion de la stabilité régionale.

Xinhua/VNA/CVN