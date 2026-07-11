Le Premier ministre pakistanais exhorte l'Iran à préserver la paix régionale

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|Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif prononce un discours à Islamabad.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Il a fait part de sa profonde inquiétude face à la récente escalade des tensions dans la région et a souligné la nécessité urgente de rétablir la paix et la stabilité, d'après ce communiqué.
M. Sharif a également souligné l'importance de respecter les engagements pris dans le cadre du protocole d'accord de paix entre l'Iran et les EStats-Unis, qu'il a décrit comme un cadre visant à promouvoir la compréhension mutuelle, le respect et la prospérité partagée.
Le dirigeant pakistanais a par ailleurs réaffirmé l'engagement de son pays en faveur de la paix dans la région et a déclaré qu'Islamabad était prêt à continuer de faciliter le dialogue et à soutenir les efforts visant à préserver la stabilité.
Le président iranien a réitéré pour sa part l'engagement de son pays en faveur de la paix et a salué le rôle constructif joué par le Pakistan dans la promotion de la stabilité régionale.
Xinhua/VNA/CVN