JMIC relève le niveau de menace dans le détroit d'Ormuz à "substantiel"

Le Centre d'information maritime conjoint (JMIC), dirigé par les États-Unis, a relevé samedi 27 juin le niveau de risque pour la sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz, le faisant passer de " modéré " à " substantiel ".

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cet avis a été publié par l'organisme britannique chargé des opérations commerciales maritimes (UKMTO). Le JMIC est un organisme consultatif naval multinational, et l'UKMTO est l'un de ses principaux partenaires en matière de partage d'informations.

Selon l'avis, le niveau de risque a été relevé à la suite d'attaques contre des navires marchands dans les eaux proches du détroit d'Ormuz.

L'avis avertit également les marins de la présence de mines dans la zone et précise que des forces navales devraient y opérer dans le cadre de la poursuite des opérations de déminage.

Le transit maritime dans le détroit d'Ormuz avait progressivement repris après que les États-Unis et l'Iran ont récemment conclu un protocole d'accord, ce qui avait incité le JMIC à abaisser à modéré le niveau de risque dans les eaux voisines le 18 juin.

Cependant, un porte-conteneurs et un pétrolier ont été attaqués dans les eaux proches respectivement jeudi et samedi.

Le commandement central américain a déclaré vendredi que les forces américaines avaient frappé des cibles iraniennes en réponse à une attaque contre un navire marchand près du détroit d'Ormuz la veille.

Par ailleurs, les données internationales sur le transport maritime montrent que, bien que les attaques aient réduit le trafic dans le chenal, des navires marchands continuent de transiter par le détroit.

Le JMIC a également indiqué samedi que, pour permettre un trafic simultané dans les deux sens, la voie de navigation sud dans le détroit d'Ormuz, près du côté omanais et soutenue par l'armée américaine, a été élargie.

La marine du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran a souligné une nouvelle fois jeudi que les seules routes autorisées pour le passage des navires dans le détroit sont celles annoncées par les autorités iraniennes.

Xinhua/VNA/CVN