Les États-Unis cherchent à empêcher Israël de participer aux nouvelles frappes contre l'Iran

L'administration Trump ne souhaite pas qu'Israël se joigne aux nouvelles frappes américaines contre l'Iran, craignant que le conflit ne dégénère, a rapporté vendredi 10 juillet CNN, citant deux sources israéliennes.

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Photo : Kyodo/VNA/CVN

"Nétanyahou souhaiterait vraiment se joindre aux frappes américaines, mais les États-Unis ne veulent pas qu'Israël soit impliqué pour le moment", a déclaré l'une des sources, faisant référence au Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.

Washington et Téhéran se sont mutuellement attaqués au cours de la semaine dernière, ce qui a fortement exacerbé les tensions et perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

S'exprimant cette semaine lors du Sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à Ankara, le président américain Donald Trump a menacé d'abandonner l'accord provisoire qui avait instauré un cessez-le-feu de 60 jours et permis la poursuite des négociations en vue d'un accord de paix plus large avec l'Iran.

Des négociateurs qatariens se sont rendus en Iran après s'être concertés avec l'administration Trump afin d'apaiser les tensions et de relancer les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, a rapporté CNN, citant un diplomate au fait de cette initiative.

Xinhua/VNA/CVN