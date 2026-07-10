Les candidats au poste de prochain secrétaire général de l'ONU participeront au débat

Tous les candidats au poste de prochain secrétaire général de l'ONU ont été invités à participer à un débat dans la salle de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) le 23 juillet, a annoncé jeudi 9 juillet La Neice Collins, porte-parole de la présidente de l'AGNU.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Tous les candidats au poste de prochain secrétaire général de l'ONU ont été invités à participer à un débat dans la salle de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) le 23 juillet, a annoncé jeudi 9 juillet La Neice Collins, porte-parole de la présidente de l'AGNU.

Dans une note aux correspondants, Mme Collins a indiqué qu'Annalena Baerbock, la présidente de l'AGNU, a envoyé une lettre aux États membres de l'ONU les informant que tous les candidats ont été invités à participer au débat.

Elle a par ailleurs ajouté que des informations supplémentaires sur le débat, notamment des détails sur l'inscription à l'événement, seront partagées en temps utile.

Il y a actuellement six candidats pour le poste de prochain secrétaire général de l'ONU, dont quatre femmes originaires d'Amérique latine et des Caraïbes.

Le mandat de l'actuel secrétaire général de l'ONU expire à la fin de cette année. Son successeur prendra ses fonctions le 1er janvier 2027.

Xinhua/VNA/CVN