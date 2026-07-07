Trump affirme que la fin du conflit russo-ukrainien est "plus proche que ce que pensent les gens"

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi 6 juillet que la fin du conflit russo-ukrainien, qui est entré dans sa cinquième année, était "plus proche que ce que pensent les gens".

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Il (le président russe Vladimir Poutine) veut y mettre un terme, et l'Ukraine veut y mettre un terme. Nous sommes en pourparlers, et nous verrons si nous pouvons y mettre fin", a déclaré M. Trump devant les journalistes. "Je crois que nous en sommes bien plus proches que ce que pensent les gens."

M. Trump a indiqué que son administration était en contact avec la Russie et l'Ukraine pour tenter de mettre fin à leur conflit, ce qui est également à l'ordre du jour du prochain sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

Le président américain devrait quitter Washington lundi soir 6 juillet pour se rendre à Ankara, en Turquie, où se tiendra le sommet de l'OTAN mardi 7 et mercredi 8 juillet.

Xinhua/VNA/CVN