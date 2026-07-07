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|Photo prise le 2 juillet 2026 montrant un immeuble résidentiel endommagé par un missile dans l'arrondissement de Darnytskyï, à Kiev, en Ukraine, le 2 juillet.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
"Il (le président russe Vladimir Poutine) veut y mettre un terme, et l'Ukraine veut y mettre un terme. Nous sommes en pourparlers, et nous verrons si nous pouvons y mettre fin", a déclaré M. Trump devant les journalistes. "Je crois que nous en sommes bien plus proches que ce que pensent les gens."
M. Trump a indiqué que son administration était en contact avec la Russie et l'Ukraine pour tenter de mettre fin à leur conflit, ce qui est également à l'ordre du jour du prochain sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).
Le président américain devrait quitter Washington lundi soir 6 juillet pour se rendre à Ankara, en Turquie, où se tiendra le sommet de l'OTAN mardi 7 et mercredi 8 juillet.
Xinhua/VNA/CVN