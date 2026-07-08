Les États-Unis et l'Iran s'attaquent mutuellement dans un contexte de regain de tension

Les États-Unis ont lancé des frappes contre 80 cibles iraniennes et, en riposte, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran a attaqué 85 sites militaires américains à Bahreïn et au Koweït, marquant ainsi une nouvelle escalade des tensions régionales.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les États-Unis ont mené à bien une nouvelle série de frappes contre l'Iran, touchant plus de 80 cibles, a déclaré mardi soir 7 juillet le Commandement central de l'armée américaine.

Le média officiel iranien Press TV a fait état de nouvelles explosions sur l'île de Qechm, tandis que plusieurs déflagrations ont été entendues sur l'île de Kharg.

Le haut commandement militaire interarmées iranien a déclaré que ses forces armées apporteront une "riposte écrasante" aux attaques américaines et ne toléreront aucune ingérence des États-Unis dans la gestion du détroit d'Ormuz.

Press TV a rapporté mercredi 8 juillet que de violentes explosions ont secoué la base aérienne Ali Al Salem au Koweït. Par ailleurs, de multiples explosions ont été entendues mercredi 8 juillet à Bahreïn, et le ministère de l'Intérieur a indiqué que des sirènes d'alerte ont retenti à travers le pays.

Le président du Parlement et principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a indiqué mercredi 8 juillet que les violations des "mesures d'ajustement iraniennes" dans le détroit d'Ormuz, les menaces persistantes de nouvelles frappes, le rétablissement des sanctions pétrolières, les attaques contre le Sud de l'Iran et la poursuite de l'agression israélienne contre le Liban constituaient des violations majeures du protocole d'accord par les États-Unis.

"L'ère de l'intimidation et de l'extorsion est révolue. Elle ne mène nulle part", a-t-il écrit sur X.

Le Commandement central militaire des États-Unis avait confirmé plus tôt que les forces américaines avaient lancé des frappes contre l'Iran après que trois navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz ont été attaqués.

L'attaque contre les trois pétroliers a également conduit le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département américain du Trésor à révoquer mardi 7 juillet une licence autorisant la vente de pétrole d'origine iranienne jusqu'au 21 août.

Xinhua/VNA/CVN



