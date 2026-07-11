Trump annonce la poursuite des négociations entre les États-Unis et l'Iran malgré la fin du cessez-le-feu

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi 10 juillet que Washington a accepté de poursuivre les discussions avec Téhéran, bien qu'il ait annoncé mettre fin au cessez-le-feu avec l’Iran.

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Photo : IRNA/VNA/CVN

"La République islamique d'Iran nous a demandé de poursuivre les +pourparlers+. Nous avons accepté de le faire, mais les États-Unis leur ont dit, sans équivoque, que le cessez-le-feu est FINI !", a-t-il écrit sur le réseau Truth Social.

Selon une information rapportée vendredi 10 juillet par CNN, citant un diplomate familier avec ces efforts, les négociateurs qatariens se sont rendus en Iran après s'être coordonnés avec l'administration Trump dans le but de désamorcer les tensions et de relancer les négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Un nouveau cycle de négociations entre les deux pays devrait avoir lieu la semaine prochaine, possiblement en Suisse, a dans le même temps indiqué le média américain Axios, citant une source proche du dossier.

Les forces américaines ont mené des frappes répétées contre l'Iran plus tôt cette semaine en réponse à plusieurs attaques contre des navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz.

Xinhua/VNA/CVN