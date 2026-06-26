Le trafic dans le détroit d'Ormuz en forte hausse, sans revenir à la normale

Les navires ont massivement recommencé à traverser le détroit d'Ormuz mercredi 24 juin, mais le trafic restait moitié moins élevé qu'en temps de paix, alors que les évacuations sont en cours, selon des données de plateformes de suivi maritime jeudi 25 juin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Soixante-dix franchissements ont été détectés mercredi 24 juin, affirme Kpler sur X.

C'est un record depuis que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz le 1er mars en représailles aux bombardements américains et israéliens.

L'augmentation du trafic mercredi s'explique notamment par le plan d'évacuation des 11.000 marins bloqués dans le Golfe lancé par l'ONU depuis mardi soir (heure GMT).

Deux navires de la compagnie Maersk ont quitté le Golfe mercredi soir et jeudi matin, a indiqué l'armateur à l'AFP, ajoutant que trois de ses navires restent coincés.

Au moins 56 navires de transport de marchandises - dont des pétroliers, des méthaniers et des vraquiers -ont traversé mercredi, selon Kpler jeudi à 12H30 GMT.

Pour la première fois depuis le 1er mars, le trafic de vraquiers a retrouvé son niveau de 2025, avec 22 traversées recensées mercredi 24 juin par le service de suivi maritime AXSMarine.

Quinze navires de marchandises avaient déjà traversé le détroit jeudi à 12H30 GMT, selon Kpler. C'est plus que la moyenne de dix traversées quotidiennes entre le 1er mars et le 14 juin, date à laquelle l'Iran et les États-Unis ont annoncé un accord pour entamer des discussions afin de mettre fin au conflit.

Depuis le 15 juin, le trafic augmente régulièrement dans le détroit qui voyait transiter environ un cinquième des exportations mondiales de pétrole et gaz avant le conflit.

Les navires quittant le Golfe empruntent beaucoup d'itinéraires différents, ce qui crée de la confusion et indique, selon des experts, que le détroit n'est pas encore revenu à sa situation d'avant-guerre.

"L'Iran continue de contrôler étroitement les routes du nord, délivrant, d'après ce que nous avons entendu, des autorisations sélectives et en mettant en place des accords par étapes", a déclaré jeudi 25 juin Richard Meade, rédacteur en chef du journal maritime Lloyd's List.

AFP/VNA/CVN