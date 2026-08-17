Vietjet étend son réseau aux Philippines et en Thaïlande

Le 17 août, pour célébrer l'ouverture de nouvelles lignes, Vietjet a annoncé la mise en vente de billets pour des vols reliant le Vietnam à Cebu, Clark (Philippines), Chiang Mai (Thaïlande) et Osaka (Japon).

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Photo : VJ/CVN

Ainsi, du 18 au 20 août 2026, les passagers pourront profiter de billets de classe Eco à partir de zéro dông (hors taxes et frais) et bénéficier d'une réduction de 20% sur les billets de classe SkyBoss et Deluxe avec le code HIVJ20, prêts à explorer les destinations attrayantes d'Asie.

Aux Philippines, à partir du 10 novembre 2026, Vietjet assurera simultanément trois liaisons : Hô Chi Minh-Ville - Cebu, Hanoï - Cebu et Hô Chi Minh-Ville - Clark, avec une fréquence de trois vols aller-retour par semaine. Les vols reliant Hanoï à Cebu et Hô Chi Minh-Ville à Clark seront assurés les mardis, jeudis et samedis. Sur la liaison Hô Chi Minh-Ville - Cebu, les vols décolleront de Hô Chi Minh-Ville les mardis, jeudis et samedis ; les vols retour de Cebu à Hô Chi Minh-Ville seront assurés les mercredis, vendredis et dimanches. Ces nouvelles liaisons offrent une plus grande flexibilité aux passagers, contribuant à rendre les voyages, le tourisme et le commerce entre les deux pays plus pratiques et plus faciles que jamais.

Outre le développement de ses liaisons vers les Philippines, Vietjet propose également un vol direct vers le nord de la Thaïlande entre Hô Chi Minh-Ville et Chiang Mai à partir du 25 octobre prochain. Cette liaison est assurée quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. En un peu plus de deux heures de vol, les voyageurs peuvent rejoindre la paisible et ancienne Chiang Mai, qui séduit par ses temples uniques, son climat agréable et sa culture locale authentique.

Photo : VJ/CVN

Poursuivant le développement de son réseau de vols internationaux, Vietjet inaugurera une nouvelle liaison entre Dà Nang et Osaka (Kansai) à compter du 20 décembre prochain, avec quatre vols aller-retour par semaine les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Cette nouvelle ligne permettra aux passagers de se rapprocher de l'une des destinations les plus dynamiques et culturellement riches du Japon.

Par ailleurs, les vols intérieurs reliant Dà Lat à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Vinh et Dầ Nang reprendront également à partir du 19 août 2026, rendant ainsi la “ville aux mille fleurs” plus accessible et plus pratique pour ses habitants et les touristes.

Vietjet propose des centaines de milliers de billets Eco à zéro dông

Pour célébrer la reprise de ses liaisons et de ses destinations populaires, du 18 au 20 août 2026, Vietjet offre des centaines de milliers de billets de classe Eco à zéro dông (hors taxes et frais) ainsi qu'une réduction de 20% sur les tarifs SkyBoss et Deluxe en saisissant le code HIVJ20 sur www.vietjetair.com ou via l'application Vietjet Air. Cette offre est valable sur les vols directs entre le Vietnam et les Philippines, la Thaïlande, le Japon et la République de Corée ; les liaisons Phu Quôc – Hong Kong (Chine) et Phu Quôc - Taipei (Taïwan, Chine) ; et les vols intérieurs vers Da Lat, sur tout le système de vente Vietjet. Les dates de voyage sont flexibles du 7 septembre 2026 au 31 mars 2027 (sous certaines conditions).

Photo : VJ/CVN

Des eaux turquoise de Cebu aux nouvelles destinations comme Clark, en passant par les régions ancestrales du nord de la Thaïlande, les couleurs automnales et hivernales du Japon et de la République de Corée, jusqu'à la romantique ville de Da Lat nichée dans les hauts plateaux, une multitude de destinations attrayantes attendent les voyageurs pour les fêtes de fin d'année. Réservez vos billets dès maintenant avec Vietjet et profitez d'un voyage complet à bord d'une flotte moderne, avec un menu de plats chauds et savoureux, une cuisine vietnamienne et internationale authentique (le phở Thin, le bánh mì, le café au lait glacé…), un service attentionné et convivial, ainsi que des programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 m d'altitude.

Tân Dat/CVN