Vietjet : plus de 4.400 vols supplémentaires pendant les vacances de la Fête nationale

Le 11 août à Hô Chi Minh-Ville, en prévision des vacances de la Fête nationale (2 septembre), la Compagnie aérienne vietnamienne Vietjet prévoit d'ajouter 82.000 sièges, soit l'équivalent de 400 vols, sur ses lignes intérieures et internationales.

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Photo: VJ/CVN

Du 26 août au 5 septembre 2026, Vietjet devrait proposer plus de 4.400 vols afin de répondre aux besoins de voyage, de tourisme et de visites familiales des passagers pendant cette période.

Ces liaisons supplémentaires desserviront principalement les lignes aériennes reliant Hô Chi Minh-Ville et Hanoï aux grands pôles économiques et touristiques ainsi qu'aux destinations prisées telles que Dà Nang, Nha Trang, Phu Quôc, Huê ou encore Dà Lat, offrant ainsi aux passagers un plus large choix d'horaires et d'itinéraires lors de ce pic d'affluence.

Anticipant une forte hausse de la demande de déplacements pendant les congés de la Fête nationale, notamment sur les axes unissant les grandes métropoles aux sites touristiques, Vietjet a ajusté sa flotte, optimisé ses ressources opérationnelles et renforcé ses équipes dans les aéroports pour garantir un service irréprochable aux voyageurs.

Développant continuellement son réseau international, la compagnie propose également à sa clientèle un choix toujours plus étendu de destinations en Asie du Sud-Est, en Asie du Nord-Est, en Australie, en Inde ainsi qu'au Sri Lanka. Grâce à ses diverses promotions, les passagers peuvent aisément concevoir un périple adapté pour célébrer ces jours fériés en famille ou entre amis.

Photo: VJ/CVN

Durant cette période de forte affluence dans les aéroports pour la fête nationale, Vietjet a consolidé ses effectifs pour fluidifier et accélérer les formalités d'enregistrement. Il est d'ailleurs conseillé aux voyageurs d'optimiser leur temps en s'enregistrant en ligne via l'application Vietjet Air ou l'application VNeID avant le départ, pour un voyage serein et sécurisé.

Vietjet accueille en permanence les touristes en leur garantissant une expérience de vol écoresponsable à bord d'une flotte moderne, un service dévoué prodigué par un personnel navigant professionnel, ainsi qu'une gamme variée de prestations pratiques pour faciliter la découverte du Vietnam et du reste du monde.

Tân Dat/CVN