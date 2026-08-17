Continuer d'assister les passagers touchés par l'incident survenu en Allemagne

Vietnam Airlines continue d’assister les passagers du vol VN34, qui a dû regagner l’aéroport international de Munich, en Allemagne, le 15 août après des alertes techniques apparues peu après le décollage.

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Selon l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, l’ensemble des passagers s’étaient vu proposer, au 16 août après-midi, des itinéraires de remplacement sur des vols de Vietnam Airlines ou d’autres compagnies aériennes. La compagnie continue d’aider ceux qui souhaitent modifier leur itinéraire en fonction de leur situation. Dans l’attente de leur nouveau vol, les passagers bénéficient d’un hébergement, de repas, de moyens de transport et d’autres services nécessaires.

Photo : VNA/CVN

Le vol VN34 devait relier l’aéroport international de Munich à l’aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Il avait décollé à 11 h 57 UTC (13 h 57 heure locale) lorsqu’une alerte a signalé un possible contact de la queue de l’appareil avec la piste ainsi qu’un problème de pression des pneus.

L’équipage a informé le contrôle aérien et décidé de retourner à Munich pour une inspection technique. En coordination avec les contrôleurs et le personnel au sol, tous les passagers ont été débarqués à l’aide d’escaliers mobiles et transférés en toute sécurité vers l’aérogare.

L’appareil a ensuite été placé sur une aire de stationnement pour inspection et évaluation dans le cadre de l’enquête. Les 271 passagers et 16 membres d’équipage sont sains et saufs et aucun blessé n’a été signalé.

Conformément à l’Annexe 13 de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), l’autorité allemande chargée des enquêtes sur les accidents et incidents aériens est responsable de déterminer les causes de l’incident.

En vertu du décret gouvernemental n° 221/2026/ND-CP relatif à l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam et à la gestion de la sécurité aérienne, le Conseil vietnamien d’enquête sur les incidents graves et les accidents aériens est chargé de participer à l’enquête et d’en assurer la coordination.

L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam est en contact avec l’autorité allemande chargée des enquêtes sur les accidents et incidents aériens afin de coordonner les efforts et de lui demander de fournir dans les meilleurs délais des informations sur l’incident et l’enquête en cours.

VNA/CVN