Les coopératives turques, un canal d'approvisionnement pour les entreprises vietnamiennes

Avec près de 5 millions de membres et quelque 50.000 coopératives, le réseau coopératif turc constitue un canal d'approvisionnement potentiel pour les entreprises vietnamiennes à la recherche de produits agricoles, de denrées alimentaires et de matières premières, selon le Bureau du commerce du Vietnam en Turquie.

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Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Selon l'expert européen en matière de coopératives Erdem Ak, les coopératives turques ne se limitent pas à exercer des fonctions sociales ; elles opèrent également comme des entités économiques, intervenant dans la production, la finance, le marketing, le commerce et l'exportation. Ce modèle permet de regrouper les petits producteurs, de normaliser la qualité, de garantir l'approvisionnement et d'améliorer l'accès aux marchés.

Les coopératives agricoles entretiennent des liens directs avec l'industrie agroalimentaire et fournissent des matières premières issues de la production végétale, de l'élevage et des zones de production concentrée. Lorsqu'elles opèrent à grande échelle, elles sont en mesure de fournir des matières premières stables, standardisées et traçables.

Il s'agit d'un canal que les entreprises vietnamiennes peuvent explorer lorsqu'elles recherchent des partenaires en Turquie, notamment dans les secteurs des produits agricoles, des aliments transformés, des ingrédients alimentaires et des boissons.

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Le Bureau du commerce du Vietnam recommande aux entreprises vietnamiennes des secteurs agricole et agroalimentaire d'étudier activement les réseaux coopératifs dans les différentes localités turques et de les considérer comme un canal supplémentaire pour accéder aux matières premières, aux partenaires dans la transformation et aux réseaux de distribution dans ce pays.

Toutefois, les entreprises doivent vérifier minutieusement les capacités réelles de chaque coopérative, car toutes ne disposent pas des moyens nécessaires pour mener directement des activités d'import-export à l'international.

Lors du choix des partenaires, les entreprises sont invitées à se concentrer sur quatre groupes de critères : le statut juridique et la capacité financière ; la capacité d'approvisionnement ; les normes de qualité et la traçabilité ; et la capacité à effectuer des transactions internationales.

Les contrats commerciaux doivent stipuler clairement les normes applicables aux produits, les quantités, les modalités de contrôle de la qualité, les conditions de livraison (Incoterms), les documents requis, les responsabilités en matière de dédouanement, les modalités de paiement et les mécanismes de règlement des litiges. Pour les transactions de grande valeur, les entreprises doivent notamment vérifier les comptes bancaires de leurs partenaires ainsi que l'identité et les pouvoirs des personnes habilitées à signer les contrats.

La sécurité alimentaire constitue un autre aspect qui mérite une attention particulière. En Turquie, le contrôle de la sécurité alimentaire est assuré tout au long de la chaîne, de l'amont à l'aval de la production, couvrant notamment les semences, les engrais, l'alimentation animale, les processus de production, le conditionnement, le stockage et la traçabilité.

Ainsi, lorsqu'elles recherchent des fournisseurs et des partenaires en Turquie, les entreprises vietnamiennes ne doivent pas se limiter aux prix et aux volumes disponibles, mais également évaluer de manière approfondie les systèmes de contrôle de la qualité et la capacité à répondre aux exigences en matière de traçabilité. Cette démarche constitue une base importante pour limiter les risques et établir des relations de coopération stables et durables.

VNA/CVN