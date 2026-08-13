Vietjet : "Compagnie aérienne préférée" et "Plus bel uniforme d’équipage de cabine"

Vietjet vient d’être distinguée dans deux catégories internationales des Flyers’ Choice Awards 2026, organisés par AirlineRatings : "Meilleur uniforme d’équipage de cabine" et "Compagnie aérienne low-cost préférée".

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Photo : VJ/CVN

Vietjet s’est particulièrement illustrée en arrivant en tête des votes dans ces deux catégories, confirmant l’attrait croissant d’une marque aérienne moderne, jeune et riche d’une identité forte sur le marché international.

Ces deux distinctions, décernées à l’issue du vote de passagers du monde entier, constituent une reconnaissance particulière pour Vietjet : non seulement pour son image de marque distinctive, mais également pour les valeurs concrètes qu’elle offre au quotidien, à savoir un vaste réseau de destinations, une flotte moderne, des tarifs accessibles et une expérience de vol différente et inspirante.

Sharon Petersen, CEO d’AirlineRatings, a déclaré : "La victoire dans ces deux catégories montre que Vietjet a franchi une étape importante dans sa transformation et bénéficie désormais d’une solide reconnaissance sur le marché international. L’uniforme de Vietjet est unique, joyeux, facilement identifiable et laisse une impression durable après chaque vol."

Le rouge Vietjet, une signature dans le ciel

Conçu par des créateurs européens, l’uniforme de Vietjet arbore le rouge emblématique de la compagnie, associé à une allure jeune et dynamique, avec une inspiration puisée dans les tenues de cadets. Le nœud papillon, la casquette de type calot, les motifs rayés et le style contemporain composent une image distinctive, qui rompt avec les codes traditionnels de l’industrie aérienne.

Bien plus qu’un simple uniforme, le rouge Vietjet est devenu un élément essentiel de l’identité de la marque dans les airs. Il incarne un esprit jeune, chaleureux, confiant et résolument tourné vers l’avenir.

Une expérience Vietjet à 10.000 m d’altitude

L’attrait de Vietjet repose également sur une expérience de vol de plus en plus riche, comprenant un menu composé de neuf plats chauds, frais et équilibrés, des boissons de Vikkafe, ainsi que des achats hors taxes, des cadeaux et des produits pratiques disponibles directement à bord.

Photo : VJ/CVN

À cette flotte d’avions neufs et modernes s’ajoutent des mélodies aux couleurs propres à chaque destination, des programmes culturels et artistiques, ainsi qu’un équipage de cabine jeune et attentionné. L’ensemble crée une expérience Vietjet dynamique et pleine d’énergie à 10.000 mètres d’altitude.

Depuis plusieurs années consécutives, Vietjet obtient la note maximale de 7/7 étoiles en matière de sécurité aérienne dans le classement d’AirlineRatings, figurant ainsi parmi les compagnies aériennes les plus sûres au monde. La compagnie a également été distinguée par CAPA, les World Travel Awards, Skytrax et de nombreuses autres organisations internationales pour sa sécurité, ses services, l’expérience client et la valeur de sa marque.

Une marque aérienne qui rayonne dans le monde

Depuis le Vietnam, Vietjet développe rapidement son réseau à travers l’Asie-Pacifique et s’étend vers de nouveaux marchés à travers le monde, permettant à un nombre toujours croissant de passagers internationaux de découvrir la marque Vietjet.

Chaque nouvelle liaison aérienne ne se contente pas de relier une nouvelle destination, elle crée de nouveaux flux touristiques, commerciaux, d’investissement et culturels, tout en ouvrant de nouvelles opportunités et en connectant des villes, des économies et des millions de personnes.

Les Flyers’ Choice Awards sont des récompenses annuelles décernées par AirlineRatings sur la base d’un vote indépendant des passagers du monde entier. En 2026, les Awards ont recueilli environ 40.000 votes, permettant de distinguer les marques aériennes les plus appréciées des voyageurs.

Ces deux nouvelles distinctions viennent une nouvelle fois marquer le parcours de Vietjet, celui d’une compagnie aérienne nouvelle génération au Vietnam devenue une marque de portée internationale, à la fois sûre, moderne, distinctive et appréciée des passagers du monde entier.

Minh Thư/CVN