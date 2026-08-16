VinFast et Gowa Motor Group s'unissent pour la mobilité électrique en Indonésie



VinFast et Gowa Motor Group ont signé un protocole d’accord pour créer une coentreprise chargée de développer le réseau de distribution de véhicules électriques de VinFast en Indonésie, avec l’objectif d’ouvrir au moins 30 showrooms et centres de services à travers le pays.

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Le constructeur automobile vietnamien VinFast et Gowa Motor Group, groupe automobile indonésien réputé pour son expérience dans la distribution et la commercialisation de plusieurs marques automobiles, ont annoncé le 15 août la signature d’un protocole d’accord (MoU) stratégique en vue de créer une coentreprise chargée de développer le réseau de concessionnaires de véhicules électriques de VinFast en Indonésie.

Photo : Vinfastauto.com/CVN

Cette coopération constitue une nouvelle étape dans la stratégie de VinFast visant à renforcer sa présence sur l’un des marchés de véhicules électriques les plus prometteurs d’Asie du Sud-Est et à rapprocher ses produits et services de mobilité verte des consommateurs indonésiens.

Selon le MoU, la coentreprise se concentrera dans un premier temps sur la création d’au moins 30 showrooms et centres de services répondant aux normes internationales à travers l’Indonésie. Ce réseau constituera l’un des piliers du projet de VinFast visant à ajouter plus de 150 nouveaux concessionnaires à son réseau, qui compte actuellement plus de 40 showrooms dans le pays. La coentreprise assurera également la distribution des véhicules électriques VinFast ainsi que les services après-vente, d’entretien et d’assistance à la clientèle.

Antonio Zara, directeur général de VinFast pour l’Asie du Sud-Est, a souligné que la combinaison des capacités de VinFast en matière de développement de produits, de technologies et d’écosystème de véhicules électriques avec la connaissance du marché et l’expérience opérationnelle de Gowa Motor Group constituait une base solide pour accélérer l’expansion de la marque en Indonésie. Cette coopération permettra notamment d’offrir aux clients indonésiens une expérience d’utilisation des véhicules électriques plus pratique et plus complète.

De son côté, Sadikin Aksa, membre du conseil d’administration de Gowa Motor Group, a déclaré que le groupe croyait au potentiel du marché indonésien des véhicules électriques et à la vision à long terme de VinFast. Il a souligné que ce partenariat contribuerait également à accélérer la transition verte du pays.

L’Indonésie constitue aujourd’hui un marché stratégique pour VinFast. La marque y a progressivement élargi sa gamme de produits, développé son réseau de distribution et de services et mis en place un écosystème de mobilité électrique avec ses partenaires, notamment V-Green pour les infrastructures de recharge et GSM pour les services de transport électrique.

À travers cette stratégie combinant capacités de production, écosystème complet et réseau de partenaires, VinFast entend renforcer progressivement sa position parmi les principales marques de véhicules électriques en Indonésie et en Asie du Sud-Est.

VNA/CVN