Une nouvelle liaison directe entre le Vietnam et le Sri Lanka

La compagnie aérienne Vietjet inaugurera le 18 août une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Colombo, au Sri Lanka, ouvrant une nouvelle connexion entre le Vietnam et l’Asie du Sud et facilitant les échanges commerciaux, le tourisme et les déplacements entre les deux pays.

>> Vietjet reliera Hô Chi Minh-Ville au nouvel aéroport de Western Sydney

>> Vietjet : "Compagnie aérienne préférée" et "Plus bel uniforme d’équipage de cabine"

>> Vietjet étend son réseau aux Philippines et en Thaïlande

Vietjet assurera trois vols aller-retour par semaine entre Hô Chi Minh-Ville et Colombo. Cette nouvelle liaison permettra de réduire considérablement le temps de trajet entre le Sri Lanka et le Vietnam, en évitant les escales dans un pays tiers.

Via Hô Chi Minh-Ville, grand centre économique, commercial et aérien du Vietnam, les passagers en provenance du Sri Lanka pourront également poursuivre leur voyage vers de nombreuses destinations du réseau de Vietjet en Asie du Sud-Est, en Australie, en Chine, au Japon et en République de Corée. Dans l’autre sens, cette nouvelle liaison offrira aux touristes et aux entreprises vietnamiens un accès plus facile au Sri Lanka, un marché et une destination touristique qui suscitent un intérêt croissant en Asie du Sud.

L’ouverture de cette liaison directe devrait contribuer à stimuler les échanges touristiques, commerciaux et les investissements entre le Vietnam et le Sri Lanka, alors que les deux pays renforcent leurs liens économiques et les échanges entre leurs peuples.

La liaison Hô Chi Minh-Ville-Colombo marque également une nouvelle étape dans l’expansion de Vietjet en Asie du Sud. L’ajout du Sri Lanka à son réseau devrait permettre à la compagnie d’accroître les flux de passagers entre l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est et de répondre à une demande croissante de déplacements entre les deux régions.

VNA/CVN