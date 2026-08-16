Vietravel Airlines ouvre une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Shenzhen

Vietravel Airlines a officiellement inauguré sa liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Shenzhen (Chine), marquant une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion de son réseau international. La compagnie devient ainsi, à ce jour, la seule compagnie aérienne vietnamienne à assurer une liaison directe entre les deux villes.

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Photo : Vietnamplus/CVN

Cette nouvelle liaison relie directement l’aéroport international de Tân Son Nhât (SGN) à l’aéroport international de Shenzhen-Bao’an (SZX), afin de répondre à la demande croissante de déplacements liés aux investissements, aux échanges commerciaux, au tourisme et aux visites familiales entre les deux marchés. Le vol entre Hô Chi Minh-Ville et Shenzhen dure environ 2h50.

Placée sous le slogan "Une liaison aérienne, mille connexions", cette nouvelle route est présentée par Vietravel Airlines comme un corridor reliant le Vietnam à la Greater Bay Area, l’une des principales régions chinoises dans les domaines des technologies, de l’industrie manufacturière, du commerce, de la finance et des services.

Selon un représentant de la compagnie, cette liaison s’inscrit également dans les efforts déployés ces dernières années par les deux pays pour renforcer la connectivité Vietnam - Chine. Les transports, l’aviation, le tourisme et les échanges économiques demeurent des domaines importants de coopération. La liaison Hô Chi Minh-Ville - Shenzhen permettra notamment d’accroître la capacité de transport direct et de faciliter les déplacements touristiques, commerciaux et professionnels entre les deux marchés.

Parallèlement au développement de son réseau, Vietravel Airlines entend faire évoluer son offre en associant le transport aérien à la découverte des destinations et de leur culture, afin d’enrichir l’expérience des passagers tout au long du voyage.

À bord des premiers vols, les passagers ont ainsi pu découvrir des animations culturelles spécialement conçues pour cette liaison, avec notamment des défilés mettant à l’honneur l’áo dài vietnamien et le qipao chinois, des plats inspirés des saveurs des deux destinations, des cadeaux exclusifs ainsi que des guides consacrés à Hô Chi Minh-Ville et à Shenzhen.

Le 30 juillet, avant l’inauguration de la liaison, Vietravel Airlines avait organisé à Shenzhen une rencontre réunissant plus de 100 agences de voyages, entreprises touristiques et partenaires. La compagnie poursuit par ailleurs la mise en place de son réseau de représentants généraux et de distribution en Chine afin de soutenir l’exploitation commerciale de cette nouvelle liaison.

VNA/CVN