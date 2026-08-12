Environ 50.000 milliards de dôngs de crédits préférentiels supplémentaires pour les entreprises

Vietcombank a officiellement lancé un programme de crédit préférentiel de 50.000 milliards de dôngs (environ 1,91 milliard de dollars) destiné à renforcer les ressources financières des entreprises, notamment des PME, ainsi que des secteurs prioritaires et des nouveaux moteurs de croissance de l’économie.

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Photo : VNA/CVN

Cette initiative vise à mettre en œuvre les directives du gouvernement et de la Banque d’État du Vietnam concernant le "Programme de crédit destiné aux moteurs de croissance économique et aux PME". Le programme est déployé dans l’ensemble du réseau de Vietcombank depuis le 7 août 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028, ou jusqu’à nouvel ordre de la banque.

Les entreprises et les particuliers exerçant des activités de production et de commerce dans les secteurs prioritaires et les domaines considérés comme des moteurs de croissance de l’économie peuvent bénéficier de ces financements préférentiels. Sont notamment concernés l’agriculture et les zones rurales, les industries auxiliaires, les entreprises utilisant des technologies de pointe, les exportations, l’économie numérique, l’intelligence artificielle (IA), l’industrie des semi-conducteurs, les activités de transformation et de fabrication, ainsi que les projets figurant sur la liste des projets verts, conformément à la réglementation. Les PME sont également ciblées par ce programme.

Le taux d’intérêt constitue l’un des principaux avantages du dispositif. Il sera inférieur d’au moins 1% par an au taux d’intérêt moyen appliqué par Vietcombank aux prêts de même durée, qu’ils soient à court, moyen ou long terme, au cours de chaque période.

Outre cette réduction des taux, Vietcombank indique qu’elle examinera la possibilité d’exonérer ou de réduire certains frais de services, conformément aux réglementations et aux conditions applicables. Les entreprises disposeront ainsi de possibilités supplémentaires d’accès au financement et pourront réduire leurs coûts financiers pour maintenir et développer leurs activités de production et de commerce.

Selon Vietcombank, ce programme constitue l’une des mesures visant à élargir l’accès des entreprises à des financements à un coût raisonnable, à stimuler la production et les activités commerciales, à promouvoir l’innovation et le développement durable, contribuant ainsi à mobiliser les ressources et à créer de nouveaux moteurs de croissance pour l’économie.

Auparavant, plusieurs banques commerciales avaient annoncé des programmes de crédit préférentiels destinés aux PME et aux secteurs considérés comme des moteurs de croissance, après que la Banque d’État eut demandé aux établissements de crédit de mobiliser activement leurs ressources et de réduire leurs coûts afin de soutenir les particuliers et les entreprises.

La Banque pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV) a également annoncé une enveloppe préférentielle de 50.000 milliards de dôngs avec une réduction de taux d'au moins 1% par an. De son côté, la Banque pour l'agriculture et le développement rural (Agribank) mobilise 70.000 milliards de dôngs avec une baisse d'intérêt allant de 1% à 2% par an jusqu'en 2028.

La Banque commerciale par actions de l’industrie et du commerce du Vietnam (VietinBank) réserve également une enveloppe de 50 000 milliards de dôngs, avec des conditions préférentielles pouvant s’appliquer pendant une période allant jusqu’à 12 mois pour les prêts à moyen et long terme.

De plus, la Banque commerciale par actions Quôc Dân (NCB) a réduit ses taux d’intérêt de 0,5% par an à compter du 11 août afin d’accompagner le secteur privé. NCB accorde également la priorité au financement des projets verts et de l’économie numérique, ainsi qu’aux entreprises de construction, aux fournisseurs de matériaux de construction et aux entreprises participant aux chaînes de projets nationaux d’importance stratégique.

Ces déploiements massifs et simultanés témoignent d’une orientation stratégique visant à injecter des liquidités directement dans le secteur productif, l’innovation et les projets durables, afin d’amplifier la valeur ajoutée et de soutenir la reprise économique nationale.

VNA/CVN