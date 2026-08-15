La SCIC va céder ses participations dans 66 entreprises

La Société d’investissement et de gestion des capitaux de l’État (SCIC) a approuvé son plan de restructuration de son portefeuille pour la période 2026-2030, qui prévoit la cession totale de ses participations dans 66 entreprises.

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Dans le cadre de ce plan, 21 entreprises ont été identifiées comme des investissements que la SCIC conservera au cours des cinq prochaines années.

Photo : ST/CVN

La SCIC conservera notamment une participation de 100% dans la Société d’investissement de la SCIC (SIC), tout en maintenant des participations dans d’autres entreprises à des niveaux conformes à sa stratégie d’investissement et à ses plans d’affaires.

Parmi ces entreprises figurent Tràng Tiên, la Société pharmaceutique du Vietnam (Vinapharm), la Société Sông Dà, la Société d’assurance Bao Minh, la Société nationale de réassurance du Vietnam (VinaRe), Vinamilk, DHG Pharmaceutical, SABECO, Traphaco, FPT et la Société par actions d’investissement Vietnam-Oman.

Parallèlement, la liste des 66 entreprises dont les participations seront entièrement cédées couvre un large éventail de secteurs.

Elle comprend notamment la Société des plastiques du Vietnam, la Société des plastiques Tiên Phong, la Société d’import-export de produits pharmaceutiques Domesco, la Société sidérurgique du Vietnam, le Groupe national du textile et de l’habillement du Vietnam (Vinatex), la Société nationale de conseil en construction du Vietnam, la Société de construction industrielle du Vietnam, la Société LICOGI, la Société des produits aquatiques du Vietnam, la Société par actions du port international Laos - Vietnam et la Centrale thermique de Pha Lai.

La liste inclut également des entreprises opérant dans les secteurs de la construction, des matériaux de construction, du transport, du commerce, des services et de l’import-export, telles que la Société Fico, la Société de construction des ouvrages de transport n°8, la Société par actions de main-d’œuvre internationale Sovilaco, la Société du livre du Vietnam et la Société par actions PVTech, ainsi que plusieurs autres entreprises locales.

La SCIC a toutefois précisé que le portefeuille de restructuration pourrait être ajusté en fonction des performances des entreprises et de l’évolution du marché, afin de garantir le respect des critères de classification des entreprises et des réglementations en vigueur.

Cette opération de cession représente une source potentielle importante d’offre pour le marché boursier au cours des prochaines années, d’autant qu’elle concerne plusieurs grandes entreprises et marques renommées.

Par ailleurs, le maintien de participations dans 21 entreprises montre que la stratégie de la SCIC ne se limite pas à une simple maximisation des cessions. Le plan vise plutôt une restructuration globale du portefeuille d’investissement, la SCIC se désengageant des investissements qui ne sont plus nécessaires, tout en concentrant ses ressources sur les entreprises jugées stratégiques ou dans lesquelles le maintien de la participation de l’État demeure nécessaire.

VNA/CVN