Les entreprises sud-coréennes veulent investir dans les renouvelables au Vietnam

Fort de son potentiel de croissance et de ses politiques favorables, le Vietnam est une destination attrayante pour les entreprises sud-coréennes désireuses d’investir dans les énergies renouvelables.

Selon Hong Sun, président d’honneur de l’Association des entreprises sud-coréennes au Vietnam (KoCham), le secteur des énergies renouvelables connaît un développement vigoureux à l’échelle mondiale, jouant un rôle clé dans l’édification d’un système énergétique durable et la lutte contre le changement climatique.

De nombreux pays européens, comme l’Allemagne et le Danemark, sont des pionniers dans ce domaine grâce à leur expertise technologique, leur taille de marché et leur réforme institutionnelle.

L’Allemagne se distingue par sa politique de transition énergétique (appelée "Energiewende"), qui met l’accent sur le développement de l’énergie solaire et éolienne, tandis que le Danemark est un leader mondial de l’énergie éolienne offshore.

D’autre part, les États-Unis et la Chine ont également augmenté leurs investissements dans le développement des énergies renouvelables.

Le Vietnam, quant à lui, mise fortement sur l’énergie solaire et éolienne pour réaliser ses objectifs de transition énergétique et renforcer sa résilience au changement climatique. D’ici 2030, le Vietnam vise à atteindre une capacité installée de 46.459 à 73.416 MW d’énergie solaire et 6.000 MW d’énergie éolienne offshore pour le marché intérieur. D’ici 2035, la capacité éolienne offshore devrait atteindre 17.032 MW.

Le Vietnam prévoit également d’accroître ses exportations d’énergies renouvelables, d’environ 15.000 MW, principalement d’énergie éolienne offshore. Il prévoit d’exporter entre 5.000 et 10.000 MW d’électricité vers Singapour et la Malaisie d’ici 2035, et au moins 10.000 MW d’ici 2050.

Pourtant, le Vietnam doit faire face à de nombreux défis en termes d’institution, de technologie et d’infrastructures. Il peut tirer parti des expériences internationales dans l’élaboration des politiques, l’application des technologies et l’amélioration des infrastructures au service du développement des énergies renouvelables, a indiqué Hong Sun.

Premièrement, il faut élaborer des politiques cohérentes à long terme. À l’instar du modèle allemand Energiewende, il est nécessaire de définir des visions et objectifs clairs pour garantir la stabilité politique et inspirer confiance aux investisseurs.

Deuxièmement, il convient de créer un environnement juridique transparent et prévisible pour attirer les investissements à long terme, ainsi que d’élaborer des réglementations appropriées sur les mécanismes de fonctionnement du marché des énergies renouvelables.

Troisièmement, il importe de promouvoir le développement des technologies avancées et des ressources humaines qualifiées, en favorisant la coopération internationale dans le transfert technologique et l’organisation des programmes de formation spécialisée au sein des universités et instituts de recherche.

Quatrièmement, il est crucial de moderniser les infrastructures du réseau électrique national, en investissant dans le développement de réseaux électriques intelligents et de systèmes de stockage d’énergie. Cela contribuera à améliorer l’efficacité de la gestion des énergies renouvelables et à assurer un approvisionnement stable en électricité.

Promouvoir une coopération gagnant-gagnant

Toujours selon le président d’honneur de KoCham, le marché énergétique du Vietnam, dont celui des énergies renouvelables, est hautement apprécié par les investisseurs sud-coréens grâce à son fort potentiel de croissance et aux politiques de soutien actives du gouvernement.

De plus en plus d’entreprises sud-coréennes ont réussi dans les domaines de l’énergie solaire et éolienne. Cependant, elles sont confrontées à des défis importants liés à une pression concurrentielle accrue.

"Le marché vietnamien des énergies renouvelables devient de plus en plus concurrentiel avec la participation de nombreux investisseurs nationaux et étrangers. En ce qui concerne la production d’énergie solaire, lorsque les coûts de production diminuent et que la pression concurrentielle sur les prix s’intensifie, il est difficile à garantir la rentabilité commerciale", a précisé Hong Sun.

Malgré ces défis, les entreprises sud-coréennes envisagent toujours d’investir sur le marché énergétique vietnamien avec de grandes attentes.

Premièrement, avec un taux de croissance économique élevé, la demande énergétique du Vietnam devrait augmenter fortement. Le gouvernement vietnamien accorde une grande priorité au développement des énergies renouvelables. Cela offre des opportunités attractives aux investisseurs étrangers, dont les Sud-Coréens.

Deuxièmement, le Vietnam dispose d’une main-d’œuvre abondante et compétitive, ce qui favorise les investissements dans les industries manufacturières liées à l’énergie. De plus, la proximité géographique du Vietnam avec la République de Corée présente plusieurs avantages, tels que la réduction des coûts logistiques.

Troisièmement, le Vietnam entretient une coopération économique étroite avec la République de Corée et s’engage à créer les meilleures conditions possibles aux entreprises sud-coréennes désireuses de s’installer ou d’investir sur son sol. Cela contribue à renforcer la connectivité entre les entreprises sud-coréennes et les partenaires vietnamiens dans le développement des énergies renouvelables.

Quatrièmement, la République de Corée est prête à partager avec la partie vietnamienne ses expériences dans l’application des technologies modernes dans le développement des énergies renouvelables. Les deux parties peuvent promouvoir des modèles de coopération gagnant-gagnant dans ce domaine.

Cinquièmement, le marché énergétique vietnamien a le potentiel de générer des rendements stables à long terme. Le Vietnam ambitionne d’accélérer sa transition énergétique vers des énergies renouvelables et respectueuses de l’environnement.

Avec son immense potentiel en énergie éolienne, solaire et biomasse, le Vietnam est souvent qualifié de "gisement d’or" des énergies renouvelables. Ce secteur, en pleine expansion, attire de plus en plus l’attention des investisseurs locaux et internationaux.

Le Vietnam dispose d’une marge de croissance considérable dans le domaine des énergies renouvelables. Selon le Plan national d’électricité VIII approuvé par le gouvernement en 2023, les priorités se concentrent sur l’énergie éolienne offshore (avec une capacité visée de 6.000 MW) et l’énergie solaire sur toiture (2.600 MW) d’ici 2030.

Le rapport de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) souligne que le Vietnam est le pays ayant connu la croissance la plus rapide en matière de production d’énergies renouvelables en Asie du Sud-Est. Entre 2019 et 2023, ces énergies représentaient 55,6% de l’approvisionnement total en électricité du pays. Cela montre un potentiel important pour le développement et les opportunités d’investissement dans ce secteur.

