Les énergies renouvelables, levier de développement durable du Vietnam

Avec son immense potentiel en énergie éolienne, solaire et biomasse, le Vietnam est souvent qualifié de "gisement d’or" des énergies renouvelables. Ce secteur, en pleine expansion, attire de plus en plus l’attention des investisseurs locaux et internationaux.

Le Vietnam dispose d’une marge de croissance considérable dans le domaine des énergies renouvelables. Selon le Plan national d’électricité VIII approuvé par le gouvernement en 2023, les priorités se concentrent sur l’énergie éolienne offshore (avec une capacité visée de 6.000 MW) et l’énergie solaire sur toiture (2.600 MW) d’ici 2030.

Le rapport de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) souligne que le Vietnam est le pays ayant connu la croissance la plus rapide en matière de production d’énergies renouvelables en Asie du Sud-Est. Entre 2019 et 2023, ces énergies représentaient 55,6% de l’approvisionnement total en électricité du pays. Cela montre un potentiel important pour le développement et les opportunités d’investissement dans ce secteur.

L’énergie solaire sur toiture : une solution multifonctionnelle

Vu Phong Energy Group, pionnier des énergies renouvelables au Vietnam depuis 2009, a déjà réalisé et livré plus de 1.000 projets dans le domaine de l’énergie solaire sur toiture, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Actuellement, le groupe met l’accent sur les solutions pour les entreprises industrielles, leur permettant d’intégrer des sources d’énergie propre via des modèles de coopération d’achat d’électricité, sans avoir à investir directement dans les infrastructures.

Selon Pham Dang An, vice-président de Vu Phong Energy Group, les systèmes solaires sur toiture sont comparables à une "flèche qui atteint plusieurs cibles". Ils permettent non seulement de réduire les coûts de production, mais aussi d’obtenir des certifications d’utilisation d’énergie verte, qui sont indispensables pour répondre aux exigences environnementales croissantes.

Le Plan national d’électricité VIII fixe comme objectif qu’en 2030, 50% des bâtiments de bureaux et des foyers vietnamiens soient équipés de systèmes d’autoconsommation photovoltaïque sur toiture. Cela ouvre de nombreuses opportunités pour les entreprises locales et étrangères souhaitant s’impliquer dans ce segment prometteur.

L’éolien offshore : un eldorado pour les investisseurs

Avec ses 3 000 kilomètres de côtes, le Vietnam est également perçu comme un "gisement de vent" par les investisseurs. Dang Quôc Toan, président-directeur général d’Asia Petroleum Energy Corporation, affirme que l’éolien offshore constitue l’épine dorsale des énergies renouvelables au Vietnam, et pourrait devenir un secteur aussi important, voire plus, que celui du pétrole et du gaz.

Selon lui, de nombreux investisseurs internationaux ont déjà ouvert des bureaux au Vietnam, et se tiennent prêts à saisir les opportunités qu’offre son marché en forte croissance.

Coopération internationale et transition énergétique

Stuart Livesey, membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), note que le Vietnam a réalisé des avancées significatives dans sa transition énergétique. La coopération avec l’Europe est particulièrement dynamique, notamment grâce à des initiatives visant à simplifier les démarches administratives et à renforcer le cadre juridique pour attirer les investisseurs étrangers.

Un exemple concret est le décret 80 sur le mécanisme d’achat direct d’électricité (DPPA), qui facilite l’accès des investisseurs internationaux au marché vietnamien.

Le Vietnam, qui figure parmi les économies à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, considère la transition énergétique comme un levier clé pour maintenir une croissance économique durable. Les efforts pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 (objectif net zéro) s’inscrivent dans cette dynamique.

Grâce à une combinaison d’efforts gouvernementaux, d’initiatives du secteur privé et de soutien de la communauté internationale, le Vietnam peut pleinement exploiter son "gisement d’or" des énergies renouvelables pour un avenir économique et environnemental durable.

