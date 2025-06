Échange de vue

Les dirigeants de Vinamilk, Hòa Phát et FPT saluent la Résolution No68

Dans le cadre de la récente réunion entre le gouvernement et les entreprises, consacrée à la mise en œuvre de la Résolution N o 68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée, le Premier ministre et les représentants présents ont échangé et formulé des recommandations concernant les politiques, missions et solutions pour le développement de l’économie privée dans les années à venir.

>> Résolution N°68 : développer le secteur privé pour bâtir la prospérité nationale

>> La Résolution 68, un tournant historique pour propulser le secteur privé vietnamien

>> Lever les obstacles auxquels sont confrontées les entreprises

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

La directrice générale de Vinamilk, Mai Kiêu Liên, a affirmé que la Résolution No68 représentait un nouveau jalon pour le développement économique. Elle a souligné l'importance d'une intervention rapide des ministères, des autorités administratives et du gouvernement lorsque les entreprises rencontrent des obstacles légaux. Selon elle, saisir une opportunité peut faire gagner 5 à 10 ans à une entreprise, tandis qu'en perdre une peut entraîner un retard de 50 ans.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Pour sa part, Truong Gia Binh, président du conseil d’administration de FPT et chef du Comité d'étude sur le développement de l'économie privée, a comparé l'application de la Résolution No68 à "la pluie après une longue sécheresse". Il s’agit d’un nouvel espoir, témoignant de la confiance du Parti, du gouvernement et de l’État envers les entreprises. La communauté des entreprises souhaite être constamment soutenue et accompagnée afin de contribuer pleinement au développement économique du pays.

Le président du groupe Hoà Phat, Trân Đinh Long, a partagé le même point de vue, souhaitant des décrets et circulaires gouvernementaux plus clairs et précis. Il a cité en exemple le projet de train à grande vitesse : si la vitesse est la priorité, il faut faire appel à des entreprises étrangères ; mais si l'objectif est de protéger l'industrie ferroviaire nationale, il est essentiel de défendre la production locale.

Photo : VGP/CVN

Il a recommandé d'inscrire un quota clair dans tous les textes officiels : 70% des biens utilisés dans les projets d'investissements publics devraient provenir de la production nationale.

En réponse, le Premier ministre a approuvé l'idée de reconnaître l'expérience des entreprises et des investisseurs. Il a souligné que les autorités doivent distinguer les conditions imposées aux investisseurs de celles imposées aux soumissionnaires. Un investisseur peut investir dans n’importe quel secteur s’il y trouve efficacité et rentabilité, sans forcément y avoir une longue expérience préalable.

Lors de la réunion, Pham Tân Công, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), a lui aussi salué l’enthousiasme suscité par la Résolution 68, soulignant que cette résolution prévoit des mesures concrètes comme la suppression de la taxe professionnelle ou l’exonération de l’impôt sur les sociétés pendant trois ans pour les entreprises nouvellement créées.

Photo : VGP/CVN

Le président de la VCCI a reconnu les efforts du gouvernement et du Premier ministre en matière de réforme administrative, qui s’améliorent continuellement, et a souhaité que ces réformes soient encore accélérées.

Le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a lui aussi souligné que jamais le Parti et l’État n’avaient autant soutenu l’économie privée, tant sur le plan de la reconnaissance que de l’évaluation. Mais cette confiance s’accompagne de grandes responsabilités. En effet, la Résolution No68 fixe des objectifs très ambitieux pour le développement du secteur privé, dans la perspective de contribuer à la croissance économique et de faire du Vietnam un pays développé à l’horizon 2030-2045.

En tant qu'organe consultatif chargé de la mise en œuvre de la Résolution No68, le ministère des Finances va rapidement concrétiser les groupes de mesures et les trois percées stratégiques prévus dans le texte. Selon le ministre, les directives et solutions étant clairement définies, l'élaboration des décrets et textes d'application ne posera pas de difficulté majeure. Le ministère a d'ailleurs déjà soumis des projets au gouvernement, en coordination avec les autres ministères, pour une mise en œuvre rapide des politiques sur le terrain.

Câm Sa/CVN