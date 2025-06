Vietnam Airlines ouvre une ligne directe entre Hô Chi Minh-Ville et Bali

La compagnie nationale Vietnam Airlines a inauguré dimanche 1 er juin une ligne directe entre Hô Chi Minh-Ville et Denpasar (DPS), capitale touristique de Bali, en Indonésie, marquant ainsi une étape stratégique dans le développement de son réseau en Asie du Sud-Est.

>> Vietnam Airlines : programme LotusBiz destiné aux entreprises et organisations

>> Vietnam Airlines exhortée à s’engager sur la voie de la modernité

>> Vietnam Airlines lance une ligne aérienne directe entre Busan et Nha Trang

Photo : VNA/CVN

Cette nouvelle ligne, deuxième liaison directe du transporteur aérien vietnamien vers l’Indonésie après Hô Chi Minh-Ville-Jakarta, répond à la demande croissante de voyages entre les deux pays.

Le vol inaugural VN641 transportait 161 passagers et a atterri à l’aéroport international Ngurah Rai de Bali à 15 heures après 4 heures et 35 minutes de vol. Des souvenirs ont été offerts aux passagers à leur arrivée.

Lors de la cérémonie d’inauguration, l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông, a décrit cette ligne comme un symbole du renforcement des liens, de la confiance et du partenariat entre le Vietnam et l’Indonésie, deux économies dynamiques et voisines d’Asie du Sud-Est.

Le représentant en chef de Vietnam Airlines en Indonésie, Trân Tuân Nghia, a déclaré que Vietnam Airlines assurerait initialement quatre vols aller-retour hebdomadaires les mercredis, jeudis, samedis et dimanches. À partir de juillet 2025, elle prévoit d’augmenter la fréquence à de ses vols quotidiens pour répondre à la demande croissante.

Le programme de cette ligne est conçu pour faciliter les correspondances pour les passagers en provenance d’Europe, d’Asie du Nord-Est, d’Inde et des États-Unis, améliorant ainsi l’efficacité du réseau interrégional de Vietnam Airlines et offrant une plus grande flexibilité de voyage aux visiteurs internationaux.

VNA/CVN