Emirates renforce sa présence au Vietnam avec un Dubaï-Dà Nang

La Compagnie aérienne émiratie Emirates a ouvert un nouveau chapitre de ses opérations au Vietnam avec l’atterrissage du vol EK370 à l’aéroport international de Dà Nang à 19h50 le 2 juin, inaugurant une nouvelle ligne reliant Dubaï et Dà Nang via Bangkok.

Ce service sera assuré quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, faisant de Dà Nang la troisième ville vietnamienne desservie par Emirates, aux côtés de Hô Chi Minh-Ville et Hanoi, au sein de son vaste réseau international.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’accueil, Truong Thi Hông Hanh, directrice du Département municipal de la culture, des sports et du tourisme, a souligné l’importance stratégique de cette nouvelle ligne, qui relie la ville côtière du Centre à plus de 140 destinations internationales. Cette liaison devrait stimuler la croissance non seulement du tourisme, mais aussi du commerce, des investissements et des échanges culturels, contribuant ainsi à promouvoir l’image de Dà Nang à l’international.

Pour accueillir les voyageurs du Moyen-Orient et d’autres marchés émergents à forte consommation, le département a collaboré avec les parties prenantes concernées pour moderniser les infrastructures, améliorer les normes de service et mettre en œuvre des programmes de formation ciblés. Ces initiatives comprennent une orientation culturelle, des protocoles d’accueil et des pratiques de service personnalisées, adaptées aux préférences des visiteurs du Moyen-Orient.

Par ailleurs, des efforts sont déployés pour favoriser la collaboration entre les entreprises touristiques afin de faciliter les échanges de visiteurs et de développer les marchés internationaux, garantissant ainsi des bénéfices durables et à long terme pour cette nouvelle ligne.

Nabil Sultan, vice-président exécutif des ventes passagers et de la gestion nationale d’Emirates, a souligné que le lancement de la ligne Dubaï-Dà Nang constituait un élément essentiel du plan d’expansion de la compagnie aérienne en Asie du Sud-Est.

Cela renforce l’engagement d’Emirates à soutenir les objectifs plus larges de développement économique et touristique du Vietnam grâce à une connectivité aérienne de premier ordre. Avec ses paysages naturels uniques, son riche patrimoine et ses perspectives économiques en plein essor, Dà Nang représente une destination clé pour le réseau croissant d’Emirates.

Emirates est actuellement la première compagnie aérienne mondiale en termes de volume de passagers et de kilomètres parcourus, et la deuxième en termes de distance parcourue pour le transport de fret. La compagnie opère désormais 25 vols hebdomadaires vers le Vietnam.

VNA/CVN