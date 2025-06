Le Vietnam prévoit de développer deux pôles énergétiques

Le Vietnam prévoit de développer deux pôles régionaux de services pour les énergies renouvelables, conformément à une décision récemment publiée par le ministère de l’Industrie et du Commerce approuvant le plan de mise en œuvre du Plan national ajusté de développement de l’électricité pour la période 2021-2030.

En conséquence, deux centres interrégionaux de services pour les énergies renouvelables seront créés, l’un dans la région Nord, l’autre dans les régions du Centre-Sud et du Sud.

Ces centres couvriront la fabrication d’équipements, la recherche et la formation, ainsi que la logistique et les services de soutien, afin de contribuer à la création d’une chaîne de valeur complète qui renforce la compétitivité du Vietnam dans le secteur des énergies renouvelables.

L'énergie éolienne offshore, un secteur prometteur du Vietnam. Photo: VNADans le cadre de ce plan, le Vietnam a besoin d’un montant estimé à 3,3 billiards de dôngs (136,3 milliards de dollars) pour la production d’électricité et le développement du réseau électrique sur la période 2026 - 2030. La période 2031-2035 nécessitera 3,1 billiards de dôngs supplémentaires (130 milliards de dollars).

D’ici 2030, le Vietnam vise à atteindre une capacité installée de 46.459 à 73.416 MW d’énergie solaire et 6.000 MW d’énergie éolienne offshore pour le marché intérieur. D’ici 2035, la capacité éolienne offshore devrait atteindre 17.032 MW.

Le Vietnam prévoit également d’accroître ses exportations d’énergies renouvelables, d’environ 15.000 MW, principalement d’énergie éolienne offshore. Le pays prévoit d’exporter entre 5.000 et 10.000 MW d’électricité vers Singapour et la Malaisie d’ici 2035, et au moins 10.000 MW d’ici 2050.

