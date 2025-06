Vietjet étend son réseau aérien

Pour célébrer l’arrivée d’un été en grande pompe, Vietjet a inauguré une nouvelle ligne internationale reliant Singapour à Phú Quốc, tout en lançant deux nouvelles liaisons intérieures : Dà Nang - Nha Trang et Hanoï - Tuy Hòa (Phú Yên). Ces ouvertures offrent aux passagers de nombreuses options pour explorer et profiter de voyages inoubliables, pratiques et enrichissants.

La liaison Singapour - Phú Quốc, inaugurée le 30 mai, propose quatre vols aller-retour par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, facilitant la découverte de deux destinations remarquables. Les vols quittent Phú Quốc à 15h45 (heure locale) pour arriver à l’aéroport international de Changi, Singapour à 18h30. Dans le sens inverse, les vols partent de Singapour à 13h05 et atterrissent à Phú Quốc à 13h45 le même jour.

L’île de Phú Quốc - surnommée "l’île aux perles" - séduit par ses paysages naturels à couper le souffle, ses longues plages de sable blanc et son riche écosystème marin. Elle est devenue une destination prisée avec ses nombreux complexes de luxe et activités touristiques uniques. De son côté, Singapour est un centre financier et commercial de renommée mondiale. Cette nouvelle ligne élève à 78 le nombre total de vols hebdomadaires opérés par Vietjet entre le Vietnam et Singapour, avec une prévision de plus de 500.0000 passagers transportés chaque année.

Parallèlement, à partir du 1er juin, Vietjet lancera les vols intérieurs Dà Nang - Nha Trang et Hanoï - Tuy Hòa (Phú Yên), répondant à la demande croissante de déplacements durant la haute saison estivale vers des destinations balnéaires de premier plan.

En voyageant avec Vietjet et en redonnant du peps à l’été, les passagers auront le plaisir de savourer des plats chauds et savoureux, des spécialités vietnamiennes comme le phở Thìn, le bánh mì, ainsi que des délices culinaires internationaux, le tout servi par un équipage professionnel et attentionné à bord d’avions modernes, respectueux de l’environnement et proposant des programmes culturels et artistiques à 10.000 mètres d'altitude.

Minh Thu/CVN