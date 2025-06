Les entreprises sont le centre de l’innovation

La résolution n°57-NQ/TW sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique est un facteur décisif dans le développement des nations et une condition préalable et la meilleure opportunité pour le développement du pays riche et puissant dans une nouvelle ère, l'ère du progrès national.

>> Missions clés pour la promotion de la science, de la technologie et de l’innovation

>> La Résolution 68, un tournant historique pour propulser le secteur privé vietnamien

>> Un nouveau souffle pour le secteur privé

>> Vers un écosystème national d’innovation au service des industries stratégiques

Photo : Anh Tuyêt/VNA/CVN

La résolution n° 57-NQ/TW définit le point de vue directeur du Bureau politique, selon lequel, le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale est une révolution profonde et globale qui doit être mise en œuvre de manière résolue, persistante, synchrone, cohérente et à long terme, nécessitant des solutions révolutionnaires.

Les habitants et les entreprises sont au cœur du développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale, en sont le sujet principal, la ressource et le moteur. Les scientifiques en sont le facteur clé. L'État joue un rôle moteur, promoteur et facilitateur dans ce développement.

Ainsi, la résolution n° 57-NQ/TW et la résolution n° 68-NQ/TW (4 mai 2025) sur le développement du secteur économique privé font preuve d’une réflexion audacieuse et révolutionnaire.

Si la résolution n° 68-NQ/TW considère l’économie privée comme le moteur le plus important de l’économie nationale, la résolution n° 57-NQ/TW affirme que les entreprises sont le centre de l’innovation.

Selon le Bureau politique, le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale est encore lent ; l'ampleur, le potentiel et le niveau des sciences, des technologies et de l'innovation nationales restent loin derrière ceux des pays développés ; la recherche et l'application des sciences, des technologies et de l'innovation n'ont pas réalisé de percées majeures et les technologies stratégiques et fondamentales ne sont pas maîtrisées.

Par conséquent, pour un développement fort du pays dans la nouvelle ère, il faut adopter des politiques stratégiques et révolutionnaires pour réaliser des avancées scientifiques et technologiques. Il s'agit de confier aux entreprises la mission d'innover, sans dépendre de l'État et sans attendre son intervention.

Les objectifs spécifiques de la résolution n° 57-NQ/TW constituent également des avancées majeures. Ainsi, d'ici 2030, le potentiel et le niveau des sciences, des technologies et de l'innovation atteindront des niveaux avancés dans de nombreux domaines importants, parmi les leaders des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ; le niveau, la capacité technologique et l'innovation des entreprises dépasseront la moyenne mondiale ; certains domaines scientifiques et technologiques atteindront des niveaux internationaux.

En outre, le Vietnam sera parmi les trois premiers pays d'Asie du Sud-Est, parmi les 50 premiers pays du monde en termes de compétitivité numérique et d'indice de développement du gouvernement électronique ; parmi les trois premiers pays d'Asie du Sud-Est en matière de recherche et développement de l'intelligence artificielle, et sera le centre de développement de certaines industries et domaines de technologie numérique dans lesquels le Vietnam possède des avantages.

Photo : Công Mao/VNA/CVN

La contribution de la productivité totale des facteurs (PTF) à la croissance économique du Vietnam dépassera 55% ; les exportations de produits de haute technologie représenteront au moins 50% de la valeur totale des exportations. L'économie numérique représentera au moins 30% du produit intérieur brut (PIB). L'utilisation des services publics en ligne par les particuliers et les entreprises dépassera 80%, tout comme les transactions non monétaires. Le nombre d'entreprises innovantes dépassera 40%.

Le Vietnam mettra en place un mécanisme pilote permettant aux entreprises de tester de nouvelles technologies sous la supervision de l'État ; instaurera une politique d'exonération de responsabilité pour les entreprises, les organisations et les particuliers en cas de tests de nouvelles technologies et de nouveaux modèles économiques entraînant des pertes économiques pour des raisons objectives. Il créera des fonds de capital-risque pour les startups créatives, l'incubation technologique et la transformation numérique.

Les mécanismes macroéconomiques doivent s'accompagner de politiques spécifiques. Il s'agit d'incitations concrètes pour les entreprises, notamment les PME, à investir dans la transformation numérique, la recherche, l'application des sciences et l'innovation technologique afin d'améliorer la production, l'efficacité commerciale et la gouvernance d'entreprise ; à promouvoir le transfert de connaissances et la formation des ressources humaines en sciences, technologies et innovation par le biais d'entreprises à capitaux étranger ; et à soutenir les entreprises technologiques nationales à investir à l'étranger.

Le Vietnam disposera des politiques suffisamment fortes pour encourager les startups dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique ; des mécanismes et de politiques pour soutenir la formation et le développement d’un certain nombre d’entreprises nationales stratégiques de technologie numérique à grande échelle afin de développer l’infrastructure numérique, de mener la transformation numérique nationale et d’avoir une compétitivité internationale suffisante.

Les experts considèrent également que développer des habitudes et une sensibilisation à l'innovation au sein des entreprises est une solution à privilégier.

Par conséquent, le gouvernement doit élaborer et mettre en œuvre des programmes et des campagnes visant à sensibiliser les citoyens et les entreprises à l'importance de l'innovation. Par exemple, il devrait élaborer un ensemble complet et durable de critères d'évaluation pour encourager les entreprises à innover, et créer un mécanisme permettant de reproduire et de partager les modèles et expériences d'innovation réussis.

De leur côté, les entreprises doivent surmonter la peur du changement de culture organisationnelle, créer une motivation interne, encourager la créativité et créer un environnement flexible pour s'adapter aux fluctuations du marché, ne pas avoir peur d'expérimenter, être prêtes à accepter des risques et apprendre de leurs échecs.

Photo : VNA/CVN

Les sciences, les technologies et l'innovation devraient contribuer à hauteur de 4 à 5% à la croissance annuelle du PIB du Vietnam (l'objectif est de 8 à 10%), dont 3% pour l'innovation, contre seulement 1% pour le secteur des sciences et technologies. Cela démontre le rôle important de l'innovation dans l'économie moderne, confirmant ainsi indirectement le rôle des entreprises dans la croissance du PIB du pays.

Dans l'esprit de la résolution n° 57-NQ/TW, le projet de loi sur les sciences, les technologies et l'innovation (en cours d'élaboration) consacre pour la première fois un chapitre distinct aux politiques de promotion de la recherche, du développement et de l'innovation au sein des entreprises.

Les entreprises vietnamiennes sont notamment encouragées à investir dans la recherche et le développement, non seulement avec leurs propres ressources, mais aussi avec le soutien financier de l'État.

Si la mondialisation crée de nombreuses conditions favorables, elle pose également de grands défis aux entreprises vietnamiennes, qui doivent faire face à la concurrence étrangère. L'innovation est aujourd'hui considérée comme un moteur essentiel du développement des entreprises nationales.

La Loi de 2013 sur les sciences et les technologies stipule que l'innovation est la création et l'application de réalisations, de solutions techniques, de technologies et de solutions de gestion visant à améliorer l'efficacité du développement socio-économique, la productivité, la qualité et la valeur ajoutée des produits et des biens.

L'innovation est non seulement un indicateur important des entreprises, mais aussi une mesure de la performance de l'économie et un facteur déterminant du progrès de chaque pays.

VNA/CVN