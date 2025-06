La première entreprise vietnamienne à offrir un écosystème complet de produits pour les adolescents

L'événement "HelloHelio", qui s'est tenu le 30 mai à Aeon Mall Tân Phú Celadon à Hô Chi Minh-Ville, a attiré un grand nombre de jeunes et leurs familles grâce à un espace d’expérience créatif et moderne.

À cette occasion, la société de production de biens de consommation Binh Tiên (marque Biti’s) a lancé l’écosystème de produits Helio, comprenant des articles de base tels que des sandales, des baskets, des sacs à dos, des vêtements et accessoires au style jeune et dynamique.

Le point fort de l’événement était Helio World - une exposition de personnages en "version lumière", représentant des personnalités distinctes et les couleurs éclatantes de la nouvelle génération. De plus, l’espace de jeu Helio Fun Hub proposait une série de jeux interactifs, de mini-jeux divertissants et de nombreux cadeaux attrayants, créant une atmosphère animée et inspirante pour les enfants.

Inspirée par le soleil - symbole de brillance et de nouveaux départs, la première collection de Helio inclut des sandales, des baskets, des sacs à dos, des vêtements et des accessoires. Tous sont conçus dans un style jeune et énergique, permettant aux adolescents d’exprimer leur personnalité et un mode de vie positif en toute confiance.

Selon Nguyên Hai Ngoc, Directrice Marketing de Biti’s : "Helio est une initiative stratégique dans un contexte de transformation du marché de la consommation. Les produits ont été développés sur la base d'études comportementales et des tendances prisées par la génération Alpha, avec la participation d’une équipe de design jeune, en phase avec les attentes des adolescents. Helio promet de contribuer à l’objectif de croissance à deux chiffres de Biti’s cette année, notamment pendant la rentrée scolaire".

Texte et photo : Minh Thu/CVN