Vietnam Airlines exhortée à s’engager sur la voie de la modernité

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines à s’engager sur la voie d’un développement moderne, vert, durable et sûr, et à construire une identité culturelle distinctive ancrée dans les valeurs culturelles fondamentales de la nation vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors d’une cérémonie dimanche 1er juin à Hanoï pour célébrer le 30e anniversaire de la création de Vietnam Airlines (27 mai 1995 - 2025), le chef du gouvernement a salué la compagnie aérienne pour son rôle de compagnie nationale et de leader du secteur aéronautique.

Il a remis le certificat de mérite du Premier ministre à la compagnie aérienne pour ses contributions exceptionnelles au développement national et à l’intégration internationale.

Plus qu’une simple entreprise économique, Vietnam Airlines contribue au développement national, au tourisme, aux échanges culturels et à l’intégration internationale. Elle joue également un rôle dans la défense nationale, le service public et les missions humanitaires, notamment pendant la pandémie de COVID-19, a-t-il déclaré.

Vietnam Airlines joue un rôle essentiel dans l’accomplissement des missions politiques, de défense, de protection sociale et diplomatiques du pays, des situations d’urgence aux événements d’importance nationale, a-t-il ajouté.

Photo : VNA/CVN

Au cours des 30 dernières années, Vietnam Airlines a été aux côtés de la nation, notamment dans les moments les plus difficiles. Parmi ces missions, on peut citer la campagne d’évacuation des citoyens vietnamiens en Libye, les vols de rapatriement des personnes touchées par le tremblement de terre et le tsunami au Japon, et des centaines de vols humanitaires pendant la pandémie de COVID-19.

Compagnie aérienne quatre étoiles aux normes internationales

D’une petite compagnie aérienne avec une flotte et des installations limitées, Vietnam Airlines est devenue une compagnie aérienne quatre étoiles aux normes internationales. En trois décennies d’activité, la compagnie aérienne a transporté 350 millions de passagers, 4,7 millions de tonnes de fret, exploité près de 100 lignes vers 53 destinations nationales et internationales et desservi plus de 1.000 destinations mondiales grâce à l’alliance SkyTeam.

Le chiffre d’affaires du transporteur aérien national n’a cessé de croître, les contributions totales de la société mère et de ses filiales au budget de l’État ayant atteint environ 68.000 milliards de dôngs (2,6 milliards de dollars) entre 1995 et 2024, soit trois fois l’investissement initial de l’État.

Pour la seule année 2024, Vietnam Airlines a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de près de 113.000 milliards de dôngs, avec un bénéfice consolidé après impôts record de plus de 7.900 milliards de VND.

Photo : VNA/CVN

Le président du conseil d’administration de Vietnam Airlines, Dang Ngoc Hoa, a déclaré qu’avec pour objectif de devenir une compagnie aérienne internationale cinq étoiles d’ici 2030, Vietnam Airlines poursuivra la modernisation de sa flotte, l’expansion de son réseau, le développement de services personnalisés et l’utilisation de nouvelles technologies.

Vietnam Airlines a placé l’humain au cœur de sa stratégie de développement, mettant l’accent sur la constitution d’une main-d’œuvre qualifiée, dotée de compétences, de connaissances et d’un sens du service dévoué, capable de répondre aux exigences d’une intégration internationale profonde, a-t-il fait savoir.

Concernant l’avenir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à Vietnam Airlines de suivre de près les tendances mondiales afin de saisir les opportunités de développement, d’innover constamment et d’exploiter non seulement les synergies internes, mais aussi la force collective de la société et du monde des affaires au sens large.

Il a appelé la compagnie aérienne à voir grand, à agir avec audace et à étendre sa présence sur les cinq continents, renforçant ainsi le pouvoir d’influence du Vietnam grâce à une connectivité mondiale dans les domaines de l’économie, de la culture, du tourisme et des échanges interpersonnels.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Le chef du gouvernement a également exhorté la compagnie à accélérer sa restructuration globale, à utiliser efficacement les ressources publiques conformément à la loi, à investir dans des infrastructures modernes et à améliorer la qualité de ses services.

Il a souligné l’importance de constituer une main-d’œuvre qualifiée, professionnelle et passionnée pour répondre à la demande croissante de services.

Vietnam Airlines doit appliquer des modèles de gestion modernes, adopter pleinement la transformation numérique et améliorer le service et l’expérience client tout en réduisant les coûts opérationnels pour rester compétitive à l’échelle mondiale, a-t-il indiqué.

VNA/CVN