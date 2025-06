Vietjet entame une période de croissance à long terme

La Société par actions aérienne Vietjet (HOSE : VJC) a tenu le 30 mai son assemblée générale annuelle des actionnaires 2025, dans le but de continuer à développer les services intérieurs et d'investir dans sa flotte pour un développement à long terme.

>> Vietjet : grande promotion pour l'été 2025

>> VietJet : mise en vente des billets de vol de Hanoï à Chengdu et Xi'an à prix cassés

>> Vietjet : Des promotions estivales et un partenariat K-Pop

>> Vietjet commande vingt avions gros-porteurs A330neo pour ses projets futurs

Photo : Vietjet

Selon le rapport présenté, en 2024, Vietjet a connu une activité commerciale positive, enregistrant un chiffre d'affaires record. Son réseau de vols internationaux est en constante expansion, ce qui stimule les revenus.

En 2024, Vietjet a transporté 25,9 millions de passagers (hors Vietjet Thaïlande), dont plus de 9 millions de passagers internationaux, soit une augmentation de 18% par rapport à 2023.

Vietjet a ouvert 20 nouvelles lignes internationales et nationales, portant son nombre total à 145, dont 101 internationales et 44 nationales. Vietjet est la première compagnie aérienne à proposer des lignes reliant le Vietnam aux cinq plus grandes villes d'Australie, exploitant le plus grand nombre de liaisons entre le Vietnam et l'Inde, la Chine, la République de Corée, le Japon, etc.

Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 72.045 milliards de dôngs, le bénéfice avant impôts a dépassé 1.823 milliards de dôngs. Au 31 décembre 2024, le total des actifs de Vietjet a atteint près de 99.300 milliards de dôngs, le ratio d'endettement de 2,03 fois et le ratio de liquidité de 1,58 fois sont à un bon niveau dans le secteur aéronautique.

Vietjet a contribué au budget de l'État à hauteur de plus de 7.500 milliards de dôngs en impôts et taxes directs et indirects en 2024.

Début 2025, Vietjet a franchi une étape importante de son développement en effectuant son premier vol entre le Vietnam et les États-Unis.

Afin de soutenir le nouveau plan de développement de la prochaine décennie, Vietjet et Airbus ont conclu un accord portant sur l'achat de 20 nouveaux gros-porteurs A330neo, portant ainsi à 40 le nombre total de gros-porteurs commandés.

Nguyên Thi Phuong Thao, présidente du conseil d'administration de Vietjet, a affirmé sa ferme conviction en l'avenir, lorsque Vietjet sera prête à poursuivre sa conquête de nouveaux horizons, non seulement dans le secteur aéronautique, mais aussi sur la scène économique mondiale.

Photo : Vietjet

Aujourd'hui, Vietjet n'est pas seulement une compagnie aérienne pionnière, mais une compagnie multinationale résolument tournée vers l'avenir, moderne, flexible et profondément intégrée au monde.

Vietjet développe constamment son réseau international, renforce sa présence régionale et internationale et ouvre la voie à de nouvelles destinations, ouvrant ainsi des perspectives de développement pour le commerce, le tourisme et l'investissement.

Pour répondre à tous les besoins de ses clients, Vietjet propose des produits et services modernes tels que des billets en classe Affaires pour les vols long-courriers opérés par des gros-porteurs A330, des services de shopping hors taxes, des assurances, des services de change, etc.

Vietjet a été la première à appliquer la biométrie aux procédures d'enregistrement des vols via l'application VneID dans les principaux aéroports, offrant ainsi une expérience d'enregistrement rapide et pratique aux passagers et aux touristes. Vietjet fait également appel à des technologies de pointe pour optimiser ses coûts et contribuer ainsi au développement du secteur aéronautique.

Forte d'un plan de développement durable, Vietjet investit continuellement dans les opérations au sol, les services techniques, ainsi que dans la formation et le développement des ressources humaines. Vietjet a activement exploité des services au sol dans les deux plus grands aéroports du Vietnam, Tân Son Nhât et Nôi Bài, continuant ainsi à perfectionner sa chaîne de services aéronautiques. La compagnie aérienne investit également dans des installations de maintenance aéronautique (hangars), prenant l'initiative d'entretenir sa flotte moderne, composée d'avions à fuselage large et à fuselage étroit.

En tant que compagnie aérienne de nouvelle génération, Vietjet a non seulement révolutionné le secteur de l’aviation au Vietnam, mais est aussi devenue une pionnière dans la région et à l’échelle mondiale. Grâce à une gestion efficace des coûts, des opérations performantes et l’intégration des dernières technologies, Vietjet propose des vols à prix économiques, flexibles, avec des services diversifiés répondant aux besoins de ses clients.

Vietjet est membre à part entière de l’Association internationale du transport aérien (IATA), avec la certification IOSA (Audit de sécurité opérationnelle). En tant que plus grande compagnie aérienne privée du Vietnam, Vietjet a reçu la note maximale de 7 étoiles en matière de sécurité par le site de référence airlineratings.com, et figure parmi les 50 meilleures compagnies aériennes mondiales en matière de finances et d’opérations selon le magazine Airfinance Journal, plusieurs années de suite.

La compagnie a également été élue Meilleure compagnie à bas prix par de nombreuses organisations reconnues telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings, entre autres.

VNA/CVN