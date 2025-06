Hanoï : plus de 2.200 nouvelles entreprises créées en mai

Photo : VNA/CVN

Durant ce même mois, 700 entreprises ont repris leurs activités, marquant une hausse de 13,6%. Cependant, 1.489 entreprises ont suspendu leurs opérations et 399 ont été dissoutes.

Sur les cinq premiers mois de l'année, la capitale a enregistré la création de 11.600 entreprises, avec un capital total de 106,7 billions de dôngs. Par rapport à la même période de l'année dernière, cela représente une baisse de 7,2% en nombre et de 9,7% en capital. Le nombre d'entreprises dissoutes a quant à lui augmenté de 26,6%, soulignant les pressions persistantes, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises.

En matière de soutien financier, la Banque d'État a maintenu ses taux d'intérêt directeurs en mai 2025, encourageant ainsi les banques commerciales à réduire leurs taux. Les taux de prêts à court terme pour les secteurs prioritaires sont restés bas, avec une moyenne de 3,9% par an, ce qui est en dessous du plafond réglementaire de 4%.

Au 31 mai 2025, le total des fonds mobilisés par les établissements de crédit de Hanoï ont atteint 6.272 billions de dôngs, soit une augmentation de 3,51% depuis fin 2024. L’encours du crédit s’est élevé à 4.881 billions de dôngs, en hausse de 8,32%, avec une forte concentration sur le soutien aux activités de production et d'affaires à court terme. Les petites et moyennes entreprises, l'agriculture rurale, l'exportation, l'industrie de sous-traitance et les applications de haute technologie ont continué de bénéficier d'un accès prioritaire au financement.

VNA/CVN