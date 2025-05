Les entreprises vietnamiennes confiantes dans leur croissance internationale

>> Les produits agricoles vietnamiens à la conquête du marché européen

>> Vietnam : les prévisions encourageantes d’UOB, Standard Chartered et HSBC

>> Le secteur électronique à l’épreuve des tarifs et des pressions de transformation

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Les entreprises vietnamiennes ont connu des augmentations de coûts exponentiellement plus élevées que la moyenne mondiale et s’attendent à des coûts supplémentaires à court terme en raison des tarifs douaniers et de l’incertitude commerciale, selon l’enquête publiée le 28 mai.

En particulier, 80% des répondants vietnamiens ont déjà subi des augmentations de coûts dues aux tarifs douaniers et à l’incertitude commerciale. Ils s’attendent à une augmentation des coûts à court terme nettement plus élevée (82%) et légèrement plus élevée à long terme (75%).

Les retards et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont également eu un impact notable sur les entreprises vietnamiennes, entraînant une baisse moyenne de 20% de leur chiffre d’affaires, soit deux points de pourcentage de plus que la moyenne mondiale.

Le rapport révèle qu’à l’échelle mondiale, les entreprises vietnamiennes ont rapatrié leur production dans leur pays d’origine (42%), se sont concentrées sur le marché intérieur (41%) et ont amélioré l’analyse des données (41%) en réponse à l’incertitude commerciale.

"La maîtrise des dépenses est désormais la principale préoccupation de la gestion de la chaîne d’approvisionnement", indique l’enquête.

Pour l’avenir, les entreprises vietnamiennes restent confiantes quant à leur croissance internationale (81%) et de nombreux répondants (76%) estiment que l’incertitude commerciale a encouragé leur activité à évoluer et à explorer de nouvelles opportunités. Cela dit, plus de la moitié (54%) souhaiteraient un soutien externe pour la planification de crise ou le renforcement de la résilience de leur entreprise.

Selon Surajit Rakshit, responsable pays des solutions commerciales mondiales chez HSBC Vietnam, le fonds de roulement est désormais une priorité essentielle pour les entreprises, en grande partie parce qu’il est immobilisé par les stocks et les créances. Il a souligné l’importance des stratégies adaptatives, exhortant les entreprises à faire preuve de flexibilité et à cultiver des partenariats résilients.

VNA/CVN