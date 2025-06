Vietjet contribue grandement au développement du secteur aéronautique

Photo : VJ/CVN

Le rapport présenté lors de l'assemblée indique qu'en 2024, Vietjet a connu des résultats commerciaux positifs avec le chiffre d'affaires le plus élevé jamais enregistré. Le réseau de vols internationaux de Vietjet s'étend de plus en plus, augmentant les revenus. En 2024, Vietjet a transporté 25,9 millions de passagers (hors Vietjet Thaïlande), dont plus de neuf millions de passagers internationaux, soit une augmentation de 18% par rapport à 2023.

Un chiffre d'affaires positif

Vietjet a ouvert 20 nouvelles lignes internationales et nationales en 2024, portant le nombre total de lignes à 145, dont 101 vols internationaux et 44 vols nationaux. Vietjet est la première compagnie aérienne à proposer des vols reliant le Vietnam aux cinq plus grandes villes d'Australie, exploitant le plus grand nombre de liaisons entre le Vietnam et l'Inde, la Chine, la République de Corée, le Japon, etc.

Selon l’audit dernièrement réalisé, en 2024, Vietjet a atteint un chiffre d'affaires de 71.734 milliards de dôngs pour sa société mère et un bénéfice avant impôts de 1.748 milliards de dôngs. Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 72.045 milliards de dôngs et le bénéfice avant impôts a dépassé 1.823 milliards de dôngs.

Au 31 décembre 2024, les actifs de Vietjet atteignaient près de 99.300 milliards de dôngs, avec un ratio d'endettement de 2,03 et un ratio de liquidité de 1,58. C'est un bon niveau dans le secteur aérien. La trésorerie, les dépôts bancaires et le plafond du fond de roulement garantissent la solvabilité de l'entreprise conformément au plan proposé. En 2024, Vietjet a contribué à hauteur de plus de 7.500 milliards de dôngs en impôts et taxes directs et indirects au budget de l'État. Début 2025 a marqué une étape importante du parcours de développement de Vietjet avec un premier vol du Vietnam vers les États-Unis.

Commande de 20 nouveaux gros-porteurs A330neo

Afin de soutenir son plan de développement pour la prochaine décennie, Vietjet et Airbus ont signé un accord portant sur l'achat de 20 nouveaux gros-porteurs A330neo, amenant le nombre total de gros-porteurs commandés à 40.

Photo : VJ/CVN

S'exprimant lors de l’assemblée générale annuelle du groupe, Nguyên Thi Phuong Thao, présidente du Conseil d'administration de Vietjet, a affirmé sa ferme confiance en l'avenir, la compagnie Vietjet étant prête à poursuivre sa conquête de nouveaux horizons, non seulement dans le secteur aéronautique, mais aussi sur la scène économique mondiale.

"Aujourd'hui, Vietjet n'est pas seulement une compagnie aérienne pionnière, mais aussi une multinationale résolument tournée vers l'avenir, moderne, flexible et profondément intégrée au monde. Nous développons constamment notre réseau international, renforçant notre présence dans la région et à l'international, et innovons en ralliant de nouvelles destinations, ouvrant ainsi des opportunités de développement pour le commerce, le tourisme et l'investissement. Vietjet s'engage à continuer de jouer un rôle de passerelle entre le Vietnam et le monde, en offrant des liens solides entre les économies, les communautés et les cultures. Nous poursuivons notre noble mission: rendre le rêve de voyager accessible à tous, grâce à des services sûrs, conviviaux et de classe mondiale, et à un esprit d'innovation constant", a déclaré Nguyên Thi Phuong Thao.

Pour répondre à tous les besoins de ses clients, Vietjet propose des produits et services modernes tels que des billets en classe affaires pour les vols long-courriers opérés par des gros-porteurs A330, des services de shopping hors taxes, des assurances, des services de change, etc.

Pionnier de la transformation numérique

Photo : VJ/CVN

Vietjet a été pionnier de l'application biométrique pour les procédures d'enregistrement des vols via l'application VneID dans les principaux aéroports, offrant ainsi une expérience d'enregistrement rapide et pratique aux passagers et aux touristes. Vietjet utilise également des technologies de pointe pour ses opérations, afin d’optimiser les coûts et de contribuer au développement du secteur aéronautique.

Forte d'un plan de développement durable, Vietjet investit continuellement dans les opérations au sol, les services techniques, ainsi que dans la formation et le développement des ressources humaines. Vietjet a proactivement géré les services au sol dans les deux plus grands aéroports du Vietnam, Tân Son Nhât et Nôi Bài, continuant ainsi d'améliorer sa chaîne de services aériens. Elle a également investi dans des installations de maintenance aéronautique (hangars), entretenant activement sa flotte moderne, composée d'avions gros-porteurs et monocouloirs.

Tân Dat/CVN