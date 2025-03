Le Vietnam soutient les projets d'énergie verte avec de nouvelles incitations

Le décret stipule que les projets de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, équipés de systèmes de stockage d'énergie et connectés au réseau électrique national, seront prioritaires pour la mobilisation durant les heures de pointe du système électrique, conformément à la réglementation, à l'exception des sources d'énergies autoproduites et autoconsommées.

Photo : VNA/CVN

Le décret précise également que la recherche et le développement de technologies dans le domaine de l'énergie éolienne et solaire seront encouragés et soutenus, conformément à l'article 8 de la loi sur l'électricité et aux réglementations légales pertinentes. L'État priorisera la mise en œuvre de programmes de recherche, de développement, et d'application des sciences et technologies, ainsi que la production de panneaux solaires, d'éoliennes et d'équipements de conversion d'énergie.

Les projets de production d'énergies nouvelles, utilisant intégralement de l'hydrogène vert, de l'ammoniac vert ou un mélange des deux, seront exonérés des frais d'utilisation de la zone maritime pendant la période de construction de base, dans la limite de 3 ans à compter du début de la construction. Ils bénéficieront également d'une réduction de 50 % des droits d'utilisation de la zone maritime pendant 9 ans après la période d'exonération liée à la construction de base.

Le décret est entré en vigueur le 3 mars 2025.

VNA/CVN