Les échanges commerciaux entre le Vietnam et Singapour continuent de prospérer

Le Vietnam est resté le 10ᵉ partenaire commercial de Singapour au cours des sept premiers mois de 2025, avec des échanges bilatéraux totalisant 23,1 milliards de dollars singapouriens (17,97 milliards de dollars américains), en hausse de 26,1% sur un an.

Les exportations singapouriennes vers le Vietnam ont atteint 16,3 milliards de dollars singapouriens, en hausse de 20,2%, tandis que les importations en provenance du Vietnam ont atteint 6,7 milliards de dollars singapouriens, en hausse de 43% par rapport à la même période l'année dernière.

Pour le seul mois de juillet, les échanges commerciaux entre Singapour et le Vietnam ont atteint 3,6 milliards de dollars singapouriens, en hausse de 14,6% par rapport à juillet 2024. Sur ce total, les exportations singapouriennes se sont élevées à 2,4 milliards de dollars singapouriens, stable par rapport à l'année précédente, tandis que les importations en provenance du Vietnam ont bondi de 58,1%, atteignant 1,2 milliard de dollars singapouriens.

Selon les données de Singapour, le pays a enregistré un excédent commercial de 9,6 milliards de dollars singapouriens avec le Vietnam au cours des sept premiers mois de l’année, en hausse de 8,2% par rapport à la même période l'année dernière. Cependant, si l'on ne considère que les marchandises d'origine singapourienne et vietnamienne, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de 2,12 milliards de dollars singapouriens avec Singapour sur cette période.

Les statistiques montrent qu'en sept mois, les machines, les équipements électriques et les pièces détachées (SH 85) sont restés les principales importations de Singapour en provenance du Vietnam, atteignant 3,4 milliards de dollars singapouriens, en hausse de 88,5% sur un an, et représentant 50,5% du total des importations vietnamiennes. Les réacteurs nucléaires, chaudières, machines et pièces mécaniques (SH 84) se classaient deuxième et troisième avec respectivement 1,5 milliard de dollars singapouriens et 494,3 millions de dollars singapouriens, en hausse de 85,6% et 11,8% tandis que le verre et les articles en verre (SH 70) totalisaient 494,3 millions de dollars singapouriens, en hausse de 11,8%.

Outre ces catégories, la plupart des 15 principaux groupes d'importations de Singapour en provenance du Vietnam ont enregistré une croissance négative sur un an. Selon Cao Xuân Thang, conseiller commercial vietnamien à Singapour, la concentration de la majeure partie des échanges bilatéraux dans les secteurs des technologies et des carburants reflète la structure commerciale unique des deux économies.

Il a ajouté que cela constitue une base solide permettant aux entreprises d’exploiter de nouvelles opportunités de coopération dans des domaines d’intérêt commun, tels que les liens entre les chaînes d’approvisionnement et de production, ainsi que le développement de nouvelles plateformes commerciales et logistiques.

VNA/CVN