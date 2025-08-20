SpaceX dévoile l’emplacement des deux premières stations sol Starlink au Vietnam

SpaceX, l’entreprise aérospatiale fondée par le milliardaire Elon Musk, a finalisé l’emplacement de ses deux premières stations sol Starlink au Vietnam, selon un responsable de FPT, l’entreprise de télécommunications partenaire du projet Starlink dans le pays.

>> Le Vietnam devient un centre de production des composants Starlink de SpaceX

Photo d'illustration : businesswire/CVN

Lors de l’inauguration du deuxième centre de données de FPT Telecom à Hô Chi Minh-Ville le 20 août, Nguyên Van Khoa, PDG de FPT Corporation, a fait le point sur le déploiement expérimental du service de télécommunications par satellite en orbite basse (LEO) d’Elon Musk au Vietnam.

"Il y a trois semaines, Starlink a obtenu une licence pour des opérations d’essai. Les deux premières stations terrestres sont situées au centre de données de FPT à Tân Thuân (anciennement 7e arrondissement) et au Parc de haute technologie de Saigon à Hô Chi Minh-Ville", a-t-il dévoilé.

Mi-juillet, suite à la décision n°659/QĐ-TTg du Premier ministre, autorisant le déploiement pilote contrôlé de télécommunications par satellite utilisant la technologie de l’orbite basse, SpaceX a commencé à collaborer avec le ministère des Finances sur les procédures de création d’une entreprise entièrement étrangère au Vietnam.

Le ministère des Sciences et des Technologies (MOST) traitera l’octroi des licences d’exploitation commerciale des services de télécommunications par satellite LEO au Vietnam une fois que SpaceX aura finalisé son enregistrement d’entreprise.

Selon le MOST, dans le cadre de ce projet pilote, SpaceX s’est engagée à investir environ 1,4 milliard de dollars pour passer des commandes auprès d’entreprises vietnamiennes pour la production de terminaux Starlink, créant ainsi de nouveaux emplois.

Lors d’une visite de travail aux États-Unis en avril 2025, le vice-Premier ministre vietnamien Hô Duc Phoc a remis la décision de piloter la fourniture de services Internet par satellite à Tim Hughes, vice-président senior chargé des affaires mondiales et gouvernementales de SpaceX.

Starlink est un projet mondial d’Internet par satellite développé par SpaceX, visant à fournir un accès Internet haut débit et à faible latence partout dans le monde, en particulier dans les régions reculées et mal desservies où les infrastructures traditionnelles sont indisponibles.

En mai dernier, Reuters citait des sources indiquant que SpaceX prévoyait de déployer entre 10 et 15 stations terrestres au Vietnam. Si ce projet est approuvé, il ferait du Vietnam l’un des pays dotés des plus grands réseaux terrestres Starlink de la région.

Le service Internet par satellite Starlink de SpaceX s’est rapidement étendu à travers le monde, étant désormais disponible dans plus de 100 pays et territoires.

VNA/CVN