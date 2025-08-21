Hung Yên dynamise sa marque de longane à l'exportation

La province septentrionale de Hung Yên a organisé le 20 août une conférence visant à promouvoir la consommation de longane et d'autres produits agricoles.

Photo : VNA/CVN

L'événement a réuni des représentants du ministère de l'Industrie et du Commerce, ainsi que des autorités locales, des entreprises et des coopératives. Douze contrats ont été signés pour la distribution de longanes et de produits agricoles clés.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Lê Huy, a déclaré que l'événement visait à élargir les marchés du longane de Hung Yên, reconnu par une indication géographique et classé parmi les 50 meilleurs fruits du Vietnam.

Hung Yên prévoit de récolter plus de 50.000 tonnes de longane en 2025, dont plus de 60% sont conformes aux normes VietGAP et biologiques. Le fruit est exporté vers les États-Unis, l'Union européenne (EU), le Japon et la Chine, et atteint également les consommateurs nationaux via les supermarchés et les plateformes de commerce électronique.

Bùi Quang Hung, directeur adjoint de l'Agence de promotion du commerce, a déclaré que le longane Hung Yên a pénétré de nombreux marchés étrangers et est désormais largement vendu dans les grands supermarchés tels que Vinmart, BigC, Aeon et Co.opmart, ainsi que sur les plateformes en ligne nationales, ce qui témoigne de la rapidité d'adaptation des producteurs aux nouvelles tendances de consommation.

Bùi Quang Hung a ajouté que la Chine restait le plus grand marché, avec une demande annuelle d'environ 700.000 tonnes. Cependant, son passage aux circuits d'importation officiels exige des codes, un emballage et un étiquetage stricts, ce qui représente un défi, mais aussi une opportunité majeure pour la marque de longane Hung Yên.

Par ailleurs, le Japon et la République de Corée sont des marchés exigeants, avec des normes strictes, mais qui proposent des prix plus élevés, tandis que les États-Unis et l'UE privilégient les produits biologiques avec une traçabilité claire.

Les responsables du commerce ont déclaré que le longane Hung Yên a déjà commencé à pénétrer ces marchés et présente un fort potentiel. L'ASEAN et les pays du Moyen-Orient sont également des destinations prometteuses, grâce à leur proximité et à la réduction des barrières commerciales.

Les coopératives locales ont également investi dans la transformation du longane en fruits secs, en miel et autres produits afin d'en accroître la valeur et d'en prolonger la durée de conservation.

Les experts ont souligné qu'une transformation plus poussée et une image de marque plus forte contribueront à la croissance durable du longane Hung Yên sur les marchés nationaux et internationaux.

VNA/CVN