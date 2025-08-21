Les exportations de riz du Vietnam devraient dépasser les 8,2 millions de tonnes

Les exportations nationales de riz devraient dépasser 8,2 millions de tonnes en 2025, et ce, malgré la décision des Philippines de suspendre temporairement leurs importations pour une durée de 60 jours. Cette performance serait soutenue par une accélération des ventes vers d'autres marchés clés comme le Bangladesh, la Chine et l'Afrique du Sud.

>> Le Vietnam s’impose comme 2e exportateur mondial de riz

>> Le Vietnam s’affirme comme 2e exportateur mondial de riz

>> Les prix du riz vietnamien grimpent face au stockage philippin

Photo : VNA/CVN

À compter du 1er septembre, le gouvernement philippin a en effet annoncé une suspension des importations de riz afin de protéger sa production nationale face à une forte baisse des prix locaux, qui ont chuté de près de 16% en juillet en raison de droits de douane à l'importation plus faibles. Proposée par le ministère philippin de l'Agriculture, cette mesure vise à soutenir les agriculteurs durant la haute saison des récoltes, mais elle pourrait affecter les prix mondiaux, entraîner une augmentation des stocks et exercer une pression sur les entreprises exportatrices vietnamiennes.

Cette situation est notable car les Philippines sont non seulement le plus grand importateur mondial de riz, avec près de 4,8 millions de tonnes l'an dernier, mais aussi le principal marché pour le riz vietnamien, absorbant 40% de ses exportations totales. Sur les sept premiers mois de cette année, le pays a conservé sa position de premier client du Vietnam, représentant 42,6% du chiffre d'affaires total, malgré une baisse de 13,5% en valeur par rapport à la même période l'an dernier.

Cependant, les entreprises exportatrices vietnamiennes affirment que ce ralentissement temporaire n'est pas une source d'inquiétude majeure. Elles ont récemment signé de nouveaux contrats à des prix améliorés et prospectent activement de nouveaux clients, notamment dans d'autres pays de l'ASEAN et en Afrique du Sud. Les experts du secteur soulignent qu'il s'agit d'une interruption et non d'une fermeture complète du marché. De plus, les entreprises vietnamiennes poursuivent activement la diversification de leurs marchés d'exportation et de leurs variétés de riz afin de réduire leur dépendance et de se prémunir contre les changements politiques soudains.

Photo : VNA/CVN

Face à cette situation, les exportateurs réorientent leurs flux vers de nouveaux marchés et intensifient les négociations avec des clients régionaux pour compenser la baisse anticipée. Nguyên Anh Son, directeur du Département de l'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, a indiqué que le ministère avait informé le gouvernement de la situation et proposé des démarches diplomatiques avec les ministères et secteurs concernés pour trouver une solution.

Les perspectives pour la fin de l'année restent d'ailleurs optimistes. Bien que, sur les sept premiers mois, la valeur des exportations ait diminué de 15,4% pour atteindre 2,83 milliards de dollars en raison de la chute des prix, le volume a quant à lui progressé de 3,9% pour s'établir à 5,51 millions de tonnes.

Le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) corrobore cet optimisme, prévoyant que les exportations vietnamiennes atteindront 8,2 millions de tonnes en 2025, en hausse de 300 000 tonnes par rapport aux prévisions, grâce à une forte demande attendue d'Afrique et de Chine. Selon l'USDA, même avec cette restriction, les Philippines devraient rester le premier importateur mondial avec 4,9 millions de tonnes.

VNA/CVN