Vietnam, moteur de croissance en Asie du Sud-Est

Près de quarante ans après le lancement du Renouveau ( Dôi Moi ), le Vietnam a accompli des progrès économiques et sociaux remarquables, salués par la communauté internationale comme un véritable "miracle du développement" .

Photo : VNA/CVN

Jadis pays pauvre à économie centralisée, le Vietnam figure aujourd’hui parmi les nations à la croissance la plus rapide au monde, avec une économie en pleine expansion et un revenu par habitant en forte hausse, réduisant progressivement l’écart avec plusieurs pays de la région.

De l’hyperinflation à la stabilité macroéconomique

Le VIᵉ Congrès national du Parti, en 1986, a marqué un tournant historique en adoptant la politique du Renouveau. À cette époque, le Vietnam faisait face à d’immenses difficultés : séquelles de la guerre, économie exsangue et embargo international. L’hyperinflation atteignant 774% en 1986 constituait une menace existentielle pour le développement du pays.

Grâce à des réformes audacieuses, le Vietnam a rapidement libéralisé son marché, appliqué une politique monétaire prudente, amélioré le cadre juridique et garanti la liberté d’entreprendre. En quelques années, l’inflation a été ramenée à un chiffre dès 1993, établissant les bases solides d’une croissance durable.

Une économie en forte expansion

Selon le Fonds monétaire international (FMI), le PIB du Vietnam a atteint 476,3 milliards de dollars en 2024, se classant au 34ᵉ rang mondial et au 4ᵉ en Asie du Sud-Est, derrière l’Indonésie, la Thaïlande et Singapour. Les projections indiquent que ce chiffre atteindra 491 milliards d’USD en 2025 et 627 milliards de dollars en 2029, ce qui permettrait au Vietnam de dépasser la Thaïlande pour devenir la deuxième économie de la région, après l’Indonésie.

Le gouvernement vietnamien s’est fixé pour 2025 un objectif de croissance du PIB de 8,3 à 8,5%, une inflation inférieure à 4,5% et une augmentation de 11 à 12% de l’investissement total par rapport à 2024. Ces objectifs traduisent la volonté de maintenir une croissance élevée tout en préservant la stabilité macroéconomique.

Une amélioration notable du revenu par habitant

L’un des succès les plus marquants du Vietnam réside dans la réduction considérable de l’écart de revenu par rapport à plusieurs pays voisins. En 2000, le PIB par habitant de Singapour était 55,8 fois supérieur à celui du Vietnam ; en 2024, cet écart est tombé à 19,7 fois. Avec la Thaïlande, il est passé de 5,2 à 1,6 fois ; avec la Malaisie, de 9,6 à 2,7 fois. Le Vietnam a même rattrapé l’Indonésie et dépassé les Philippines et l’Inde sur cet indicateur.

D’après la Banque mondiale, le revenu national brut (RNB) par habitant du Vietnam a atteint 4.490 dollars en 2024, se rapprochant ainsi du seuil de "revenu intermédiaire supérieur". Ce chiffre représente une avancée majeure si l’on considère qu’il ne s’élevait qu’à quelques centaines de dollars au début des années 1990.

Parallèlement à la croissance, le Vietnam est cité par les Nations unies comme un modèle en matière de réduction de la pauvreté. Le taux de pauvreté, selon les normes internationales, est passé de plus de 70% au début des années 1990 à moins de 1,9% actuellement. Ce résultat illustre l’engagement du pays en faveur d’un développement inclusif et de la protection sociale.

Une économie de marché à orientation socialiste

Photo : VNA/CVN

Ces acquis témoignent de la pertinence et de l’efficacité du modèle économique de marché à orientation socialiste – voie de développement que le Vietnam a choisi de suivre avec constance. Ce modèle conjugue les atouts de l’économie de marché avec une orientation sociale garantissant équité et stabilité politique.

À ce jour, plus de 75 pays reconnaissent le Vietnam comme une économie de marché à part entière. Cette reconnaissance internationale constitue non seulement une validation, mais aussi un levier pour une intégration économique mondiale plus profonde.

Des experts estiment que l’économie vietnamienne est encore plus vaste que ne l’indiquent les statistiques officielles, car celles-ci ne prennent pas pleinement en compte des secteurs tels que l’économie numérique, les cryptomonnaies ou certains services spécifiques. De plus, en termes de parité de pouvoir d’achat (PPA), le Vietnam appartient déjà au groupe des pays à revenu élevé, puisqu’un dollar dépensé au Vietnam équivaut à 3,33 dollars de pouvoir d’achat aux États-Unis. Toutefois, il ne s’agit que d’un indicateur de référence, influencé par les écarts de prix et de salaires.

Vers un pays développé à revenu élevé



Photo : VNA/CVN

Dans la nouvelle étape de son développement, le Vietnam s’est fixé pour objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, à l’occasion du centenaire de sa fondation. Pour atteindre cette ambition, il lui faudra poursuivre les réformes institutionnelles, renouveler son modèle de croissance sur la base des sciences, des technologies et de l’innovation, et ainsi éviter le "piège du revenu intermédiaire" auquel sont confrontés de nombreux pays.

De la Révolution d’Août 1945 à la Réunification nationale en 1975, puis au Renouveau de 1986, le Vietnam a inscrit des jalons historiques. Les réalisations économiques actuelles résultent d’une vision stratégique, de la juste direction du Parti et des efforts constants de tout le peuple.

Dans un contexte international en mutation, le Vietnam affirme sa position de pays dynamique et en plein essor, réduisant l’écart de revenu avec de nombreuses nations et se dirigeant résolument vers un avenir prospère et durable.

VNA/CVN