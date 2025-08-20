Hô Chi Minh-Ville

VIETFISH 2025 : lieu de convergence intégrale de la filière aquacole

Le Salon international des produits aquatiques du Vietnam 2025 (VIETFISH 2025) a ouvert ses portes le 20 août au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), dans la mégapole du Sud.

L’événement, organisé par l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), regroupe plus de 500 stands d’exposition de près de 300 entreprises en provenance de 17 pays, dont le pays hôte, le Japon, la Chine, la République de Corée, l’Indonésie, la Thaïlande, le Danemark, entre autres. Cette 26e édition du genre est placée sous le thème “Innovation et durabilité”.

Depuis 1999, VIETFISH est devenu l’événement commercial unique au Vietnam, lieu de convergence intégrale de la filière aquatique, comprenant la transformation, les technologies d’élevage, de pêche et les promotions commerciales. VIETFISH représente non seulement une vitrine majeure pour les entreprises vietnamiennes, mais constitue également une passerelle solide permettant aux produits aquatiques vietnamiens de gagner en visibilité sur la scène mondiale.

Lors de la cérémonie d’ouverture, tenue mercredi 20 août, M. Dô Ngoc Tài, président de la VASEP, a souligné que VIETFISH était le plus important et le plus prestigieux salon de la filière aquatique au Vietnam. En 2024, malgré des fluctuations politiques et géographiques dans le monde, ainsi que des barrières tarifaires, le Vietnam a préservé son rang de 3e plus important exportateur de produits aquatiques, pour un chiffre d’affaires estimé à 10 milliards de dollars. VIETFISH est un événement annuel qui présente non seulement des produits aquatiques haut de gamme, des technologies et équipements de transformation, de pêche, mais aussi, avec des activités de promotion commerciale, des colloques et symposiums inclus, il permet de fournir un panorama global des produits aquatiques au monde.

Objectif ambitieux

VIETFISH, avec pour objectif d’attirer les grands fournisseurs de matières premières comme le Canada, la Norvège, la Turquie, l’Indonésie et l’Inde, se veut un lieu de convergence divers, répondant à la demande de transformation et de consommation sur le marché national comme international. Le salon permet également d’ouvrir davantage d’opportunités de connexion aux technologies modernes dans l’élevage et la transformation de produits aquatiques, créant des échanges et coopérations entre des entreprises domestiques et internationales.

Selon M. Trân Dinh Luân, chef du Département de contrôle des pêches (ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), VIETFISH est une plateforme importante de la filière aquatique – la “maison de produits aquatiques” d’Asie. Les activités inscrites à l’événement permettent de donner une vision clarifiée sur la croissance verte de l’aquaculture, créant des conditions pour les entreprises, les gestionnaires et scientifiques dans la mise en place de politiques et de solutions appropriées pour développer durablement cette filière.

D’ici 2030, la filière aquatique se fixe comme objectif d’atteindre une valeur moyenne des exportations estimée à 14,6 milliards de dollars. Elle sera toujours considérée comme une filière de pointe dans les stratégies de développement économique du Vietnam. Pour ce faire, le chef dudit département recommande à la communauté des entreprises de s’orienter vers une croissance durable en améliorant le métier d’élevage maritime, en appliquant les hautes technologies et la transformation numérique dans la production, pour valoriser les enseignes nationales tout en préservant son haut rang dans le top des exportateurs mondiaux.

Selon le dernier rapport de VASEP, sur les six premiers mois de 2025, la valeur des exportations aquatiques du Vietnam est estimée à 5,2 milliards de dollars, en hausse de 19 % par rapport à la même période de l’année dernière. Les produits clés tels que les crevettes et le pangasius ont tous connu une forte augmentation sur les importants marchés que sont la Chine, les États-Unis, le Japon, l’Union européenne, ainsi que sur les marchés avec lesquels le Vietnam a signé des accords de libre-échange CPTPP.

Clôture : le 22 août.

Texte et photos : Truong Giang/CVN