Le VPSF 2025 promeut un climat des affaires favorable dans le Delta du fleuve Rouge

Le Forum du secteur privé du Vietnam 2025 (VPSF 2025) a organisé mercredi 20 août à Hai Phong une séance de dialogue pour le pôle du delta du fleuve Rouge, rassemblant plus de 200 décideurs politiques, experts, scientifiques et entreprises de la région et des localités voisines.

Les présentations et discussions ont porté sur des questions clés, notamment l’amélioration des institutions et des procédures administratives afin de garantir un environnement transparent et propice aux affaires ; l’accès des entreprises privées à des ressources telles que le capital, le foncier et les ressources humaines ; la promotion de l’entrepreneuriat, de l’innovation et de la transformation numérique, et l’accompagnement du développement des industries, de l’agriculture de haute technologie, des services et du tourisme.

Les délégués ont également abordé des questions relatives au développement durable, à l’intégration internationale et à la culture d’entreprise en lien avec la communauté des entreprises.

Des représentants des autorités de Hai Phong, des agences compétentes et des experts ont répondu directement aux avis et propositions des entreprises et les ont clarifiés, tout en affirmant leur engagement à accompagner les entreprises, à améliorer considérablement le climat des affaires, à supprimer les obstacles et à créer les conditions les plus favorables au développement et à l’intégration du monde des affaires.

Les avis et recommandations recueillis lors du dialogue seront soigneusement analysés et compilés dans le Livre blanc du secteur privé et la Déclaration commune VPSF 2025, pour soumission au gouvernement et aux ministères concernés lors de la prochaine session de haut niveau.

Le VPSF 2025, présidé par l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam (VYEA), est conçu comme un canal de dialogue politique essentiel, créant un espace multidimensionnel d’échange entre les entreprises privées et les agences de gestion de l’État.

Grâce à ces séances de dialogue, des recommandations pratiques sont entendues, rapidement mises en œuvre et progressivement transformées en propositions politiques soumises au gouvernement, au Premier ministre, aux ministères, aux agences et aux autorités locales.

