L’industrie manufacturière continue de capter les flux d’IDE

Au cours des sept premiers mois de 2025, l’industrie manufacturière a confirmé son rôle de "locomotive" dans l’attraction des investissements directs étrangers (IDE), non seulement par le volume des projets nouvellement enregistrés, mais aussi par le niveau des décaissements.

Photo: VNA/CVN

Selon Nguyên Van Toan, vice-président de l’Association des entreprises à capitaux étrangers, sur un total de 10,03 milliards de dollars d’IDE nouvellement enregistrés au Vietnam, 5,61 milliards, soit 55,9%, ont été orientés vers l’industrie manufacturière. En incluant les augmentations de capital et les acquisitions, ce secteur a attiré 13,72 milliards de dollars, représentant près de 57% du total des IDE enregistrés.

Cette tendance se reflète également dans les décaissements. En effet, sur les 13,6 milliards de dollars d’IDE effectivement décaissés entre janvier et juillet, 11,1 milliards ont concerné l’industrie manufacturière, soit 81,6% du total national.

"Ces chiffres traduisent les atouts compétitifs du Vietnam dans l’accueil des IDE : une main-d’œuvre à coût raisonnable, une position géographique favorable aux exportations, un réseau de zones industrielles synchronisées et, surtout, une intégration croissante dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment dans l’électronique, les composants et les équipements", a souligné Nguyên Van Toan.

L’afflux massif d’IDE vers la fabrication contribue ainsi à élargir la capacité de production industrielle, à dynamiser les exportations, à générer de nombreux emplois et, partant, à soutenir vigoureusement la croissance du PIB. À plus long terme, en maintenant cette dynamique et en accroissant le taux de localisation, le Vietnam pourra viser une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030, réduire sa dépendance à la sous-traitance et renforcer la position de ses entreprises – ainsi que de son économie – dans les chaînes de valeur mondiales.

Toutefois, Nguyên Van Toan a mis en garde : parallèlement à la quantité, le Vietnam doit accorder une attention accrue à la qualité des flux d’IDE. Il s’agit de privilégier les projets de haute technologie, respectueux de l’environnement et conformes aux tendances de croissance verte. De plus, des politiques incitatives sont nécessaires afin d’attirer des investisseurs prêts à transférer leurs technologies et à favoriser l’intégration des entreprises locales dans les chaînes de valeur mondiales.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le Département de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement a fait savoir qu’à la fin juillet 2025, le Vietnam avait attiré au total 24,09 milliards de dollars d’IDE (nouveaux enregistrements, augmentations de capital et acquisitions inclus), en hausse de 27,3% par rapport à la même période de 2024.

Concrètement, 2.254 nouveaux projets ont été enregistrés pour un montant cumulé de 10,03 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,2% en nombre mais une baisse de 11,1% en valeur. Parallèlement, 920 projets ont procédé à des augmentations de capital totalisant 9,99 milliards de dollars, soit une hausse spectaculaire de 95,3%. Les opérations de prises de participation et d’achats d’actions par 1.982 investisseurs étrangers se sont, quant à elles, élevées à 4,07 milliards de dollars, marquant une progression de 61% en glissement annuel.

Dans le même temps, les décaissements ont atteint 13,6 milliards de dollars, en hausse de 8,44% par rapport à la même période de l’an dernier, établissant ainsi un record pour les sept premiers mois des cinq dernières années.

Aux yeux des experts, ces résultats constituent un signal hautement positif. Dans un contexte mondial encore empreint d’incertitudes économiques et politiques, le fait que les IDE au Vietnam continuent d’augmenter – en particulier les extensions de projets déjà en cours, qui représentent une part prépondérante – démontre clairement la confiance durable des investisseurs internationaux dans l’environnement des affaires du pays.

VNA/CVN