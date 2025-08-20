Accélération du développement des complexes industrielles modernes à Quang Ninh

Engagée dans une stratégie de développement industriel durable, la province de Quang Ninh (Sud) intensifie l’attraction d’investisseurs pour la construction d’infrastructures dans les complexes industrielles (ZI). Ces projets, soutenus par des politiques favorables en matière de foncier, de procédures administratives et de logistique, visent à créer des pôles de production modernes, compétitifs et respectueux de l’environnement.

>> Croissance de 11,03% au 1er semestre : Quang Ninh confirme son leadership régional

>> Quang Ninh : reprise touristique à Ha Long

>> Investissements publics, clé de la croissance de Quang Ninh

Photo : CTV/CVN

La complexe industrielle Dông Mai, située dans le quartier Dông Mai, a été officiellement lancée le 18 janvier. Porté par la société Tân Dai Cuong, le projet couvre 16 hectares, pour un investissement total de près de 300 milliards dôngs et une exploitation prévue sur 50 ans. Grâce à sa position stratégique, reliée directement à l’autoroute Ha Long - Hai Phong et proche de grands pôles industriels, Dông Mai ambitionne d’accueillir des industries de transformation alimentaire, de fabrication de chaussures, de travail du bois, de production de gaz industriel, de produits pharmaceutiques et métallurgiques. La zone servira également à relocaliser des ateliers artisanaux polluants hors des zones urbaines. Selon Nguyên Thanh Chung, responsable de la supervision, 50% des infrastructures sont déjà achevées et l’accueil des premiers investisseurs secondaires est prévu au 4ᵉ trimestre de l’année.

Le 8 juin, la complexe industrielle Yên Than, dans la commune éponyme, a entamé ses travaux. S’étendant sur près de 48 hectares pour un investissement de plus de 600 milliards de dôngs, ce projet phare du nord-est de Quang Ninh cible les secteurs de la transformation agroforestière, de la logistique et des industries de soutien. Sa proximité avec les routes nationales 4B et 18C ainsi que les postes-frontières internationaux de Mong Cai et Hoanh Mo lui confère un avantage logistique majeur. Les infrastructures de la première phase devraient être prêtes dans les six prochains mois.

Photo : CTV/CVN

Les complexes industrielles existantes poursuivent aussi leur développement, comme Nam Son (Ba Che), opérationnelle depuis 2017 avec un taux de remplissage de 87%, qui prévoit une extension de 14 hectares. Entre 2021 et 2024, l’industrie manufacturière et de transformation de Quang Ninh a enregistré une croissance annuelle moyenne de plus de 22%, représentant plus de 12% du produit intérieur brut régional (GRDP) de la province.

D’ici 2030, Quang Ninh prévoit de disposer de 36 complexes industrielles, et 45 d’ici 2050, consolidant sa position parmi les provinces leaders du pays en matière d’industries manufacturières de petite et moyenne taille, intégrées dans les chaînes de valeur à haute technologie et respectueuses de l’environnement.

Phuong Thao/CVN