Des femmes qui veillent auprès des fours à céramique rouge

Le travail dans les fours à céramique rouge est éprouvant, mais de nombreuses femmes continuent de s’y consacrer. Pour elles, ce métier n’est pas seulement un gagne-pain, mais un véritable attachement à une tradition séculaire.

Grâce à une argile ferrugineuse exceptionnelle du delta, la province de Vinh Long a très tôt développé l’artisanat de la brique et des tuiles, avant de devenir le berceau de la céramique rouge - produit emblématique de la région. En 1997, l’adoption des fours ronds alimentés par la balle de riz a marqué un tournant, améliorant le rendement tout en réduisant les coûts.

Depuis, cet artisanat ne fournit pas seulement des emplois stables, il a aussi formé des artisans qualifiés, liés à vie à chaque fournée. Parmi eux, de nombreuses femmes, discrètes mais déterminées, ont su entretenir la flamme de ce savoir-faire par leur persévérance et leur passion.

Une vie au rythme du four

Le revenu moyen oscille entre 150.000 et 200.000 dôngs par jour. Beaucoup d’ouvrières pratiquent ce métier depuis plus d’une décennie, et certaines, malgré leur âge, refusent de s’en détourner, y trouvant une source de joie.

Pham Thi Bay (55 ans, quartier Thanh Duc, Vinh Long) est surnommée la “gardienne du four”. Depuis près de 30 ans, elle consacre son existence à la céramique : « Je passe plus de temps au four qu’à la maison. Le travail est dur, mais je suis payée à la pièce : plus je produis, plus je gagne. Grâce à cela, j’ai pu élever mes deux enfants jusqu’à l’université », confie-t-elle. Chargée de “finir” les produits, elle les lisse et corrige après démoulage. Si les pièces simples sont rapides à traiter, celles décorées requièrent patience et minutie.

Bui Thi Kim Ngân, 37 ans, domiciliée à Thanh Duc, forte de plus de dix ans d’expérience, concilie travail et maternité. «Je fais le lissage et le polissage des pièces brutes. C’est difficile, mais on finit par s’y habituer. Et puis rester à la maison sans rien faire me rend nerveuse», confie-t-elle.

Thach Thi Lanh, 42 ans, à Thanh Duc, quant à elle, s’occupe du transport des pièces vers le four, un travail exigeant en force et en endurance : «Nous chargeons les pièces brutes sur des chariots, puis les passons aux hommes qui les empilent dans le four. C’est dur, mais nous sommes fières de contribuer à la beauté des céramiques», témoigne-t-elle.

Un savoir-faire à préserver

À la différence d’autres villages de céramique où les pièces sont façonnées à la main, la céramique rouge de Vinh Long est produite par moulage dans des moues en plâtre. Après démoulage, les produits sont corrigés et lissés. L’étape cruciale reste toutefois la cuisson : une semaine entière à près de 900 °C, un processus qui exige expérience et sensibilité pour maîtriser feu, chaleur et durée.

Grâce à l’argile ferrugineuse locale, les pièces prennent une teinte rouge vif, rehaussée de stries blanches naturelles qui font leur singularité. Malgré les difficultés, les fours de Vinh Long n’ont jamais cessé de brûler.

Selon Doan Thi Ngoc Diêp, présidente de l’Association des briques et céramiques artisanales de Vinh Long, le secteur se tourne désormais vers des pièces plus légères et esthétiques, faciles à emporter comme souvenirs. Par ailleurs, certains ateliers ouvrent leurs portes aux visiteurs vietnamiens et étrangers, leur permettant de découvrir le façonnage et la cuisson, et d’expérimenter par eux-mêmes ce savoir-faire ancestral.

Ainsi, ces “femmes de l’ombre”, fidèles aux fours, contribuent chaque jour à préserver et à transmettre une tradition qui fait rayonner Vinh Long bien au-delà du delta du Mékong.

Texte et photos : Minh Thu-CTV/CVN