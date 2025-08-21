Les acheteurs mondiaux reviennent nombreux au salon Vietnam International Sourcing

Des géants mondiaux comme Uniqlo, Amazon, H&M ou IKEA participeront au Vietnam International Sourcing 2025 à Hô Chi Minh-Ville en septembre, pour explorer de nouveaux partenariats fournisseurs dans ce hub asiatique en pleine croissance.

Photo: vietnamsourcingexpo.vn/CVN

Uniqlo, Aeon (Japon), H&M, IKEA (Suède), Walmart, Amazon (États-Unis), Coppel (Mexique), Central Group (Thaïlande), LuLu Group (Émirats arabes unis), sont quelques-uns des groupes mondiaux qui ont confirmé leur présence au Vietnam en septembre prochain. Ils viendront y chercher de nouveaux fournisseurs à l'occasion de l'événement Vietnam International Sourcing 2025 (VIS 2025), qui se tiendra à Hô Chi Minh-Ville.

Pour la troisième année consécutive, cet événement est organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Comité populaire d'Hô Chi Minh-Ville, avec le soutien des 60 Services commerciaux du Vietnam à l'étranger.

VIS 2025 rassemblera plus de 500 stands, présentant quelque 12.000 produits d'exportation de premier plan, dont de nombreux articles innovants, de haute qualité, respectueux de l'environnement, en phase avec les tendances de consommation mondiales et répondant aux exigences strictes des marchés les plus exigeants.

Cette série d'événements offre non seulement des opportunités d'exportation directe aux entreprises, mais contribue également à positionner le Vietnam comme un centre de production et d'approvisionnement fiable dans la région et dans le monde. C'est le résultat d'une approche proactive et flexible en matière de promotion du commerce international, et de l'engagement fort du gouvernement à aider les entreprises à s'ouvrir au monde.

Le Premier ministre a chargé le ministère de l'Industrie et du Commerce de renforcer la promotion commerciale des produits vietnamiens ayant un avantage concurrentiel sur les marchés où le Vietnam a signé des accords de libre-échange (ALE), avec l'objectif d'atteindre un taux de croissance des exportations de 12% et un excédent commercial de 30 milliards de dollars en 2025.

Photo : VNA/CVN

Ta Hoàng Linh, directeur du Département du développement des marchés étrangers (ministère de l'Industrie et du Commerce), a précisé que plus de 300 délégations de plus de 60 pays et territoires participeront à VIS 2025. Cela reflète la confiance de la communauté d'affaires mondiale dans la capacité de production, la qualité des produits et le potentiel de collaboration des entreprises vietnamiennes.

Les secteurs qui intéressent le plus les acheteurs internationaux sont les produits agricoles, les aliments, les boissons, le textile-habillement, les chaussures, le bois et le mobilier, les produits de grande consommation, les emballages et les produits de santé. Les produits qui intègrent des critères écologiques, qui sont certifiés durables, qui sont traçables et qui ont une bonne capacité de livraison seront particulièrement privilégiés.

"Le fait que les acheteurs continuent de venir au Vietnam pour la troisième année consécutive, et que l'ampleur de leur recherche de fournisseurs ne cesse de croître, démontre leur confiance dans nos capacités de production, la qualité de nos produits et le potentiel de coopération à long terme avec les entreprises vietnamiennes", a indiqué Ta Hoàng Linh.

De plus, le retour des acheteurs étrangers à un événement annuel montre que les grandes entreprises de distribution passent d'une importation indirecte au travers d’intermédiaires à une recherche directe de partenaires producteurs vietnamiens. L'objectif est de raccourcir la chaîne logistique, de réduire les coûts et de gagner en autonomie.

Les exportations seraient exposées à des risques si elles ne dépendaient que de quelques marchés traditionnels. La diversification des marchés est devenue une exigence urgente, et c'est l'objectif de VIS 2025, conformément aux directives du gouvernement pour accélérer la promotion commerciale, tirer parti des ALE et diversifier les marchés afin de favoriser une exportation durable.

Les acheteurs mondiaux ne recherchent pas seulement des produits à des prix compétitifs, mais ils se concentrent également sur la capacité de production à long terme, la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement, la fiabilité des entreprises et la transparence de l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est pourquoi de nombreuses délégations ne se contentent pas de visiter et de faire des affaires, mais ouvrent aussi des stands sur le salon pour rechercher et négocier directement avec leurs partenaires, tout en prévoyant de visiter des usines et des sites de production au Vietnam pour évaluer les possibilités de collaboration à long terme et d'investissement.

Maintenir son attractivité

Avec plus de 405 milliards de dollars d'exportations réussies en 2024, et près de 262,5 milliards de dollars exportés au cours des 7 premiers mois de 2025 (soit une augmentation de 15 % par rapport à la même période de l'année précédente), et ce, malgré les difficultés commerciales mondiales et les pressions tarifaires des États-Unis, le Vietnam confirme qu'il maintient son attractivité pour les acheteurs mondiaux.

Les exportations vers les marchés traditionnels, comme les États-Unis, l'Union européenne, le Japon et la République de Corée continuent de bien progresser, tandis que d'autres marchés, comme l'Europe du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud connaissent des percées remarquables.

Les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam sont également en forte hausse, avec 24,1 milliards de dollars de capitaux enregistrés au cours des 7 premiers mois et 13,6 milliards de dollars de capitaux décaissés, soit des augmentations respectives de 27,3% et 8,4% par rapport à la même période en 2024. L'attraction des IDE contribue non seulement à améliorer la capacité de production et d'exportation, mais aussi à promouvoir le transfert de technologie et une intégration plus profonde dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

"L'augmentation simultanée des IDE et des exportations montre que le Vietnam reste une destination attractive grâce à sa position géographique stratégique, un environnement politique stable, des coûts de main-d'œuvre compétitifs et un réseau de 17 accords de libre-échange avec plus de 60 pays et régions", a analysé Ta Hoàng Linh.

L'augmentation des commandes à l'exportation consolide la position du Vietnam parmi les 20 plus grandes économies commerciales du monde. De grands fonds d'investissement comme Dragon Capital et VinaCapital estiment que le droit de douane compensateur de 20% appliqué par les États-Unis au Vietnam est "prévisible et acceptable" et ne changera pas les tendances d'investissement à moyen et long terme.

"Certaines entreprises à capitaux étrangers ont saisi cette occasion pour accélérer leurs investissements dans l'expansion de la production au Vietnam, afin d'augmenter le taux de localisation, de répondre aux exigences d'origine des marchandises et de limiter le risque de futurs droits de douane élevés. C'est un signal positif pour notre stratégie d'attraction sélective des IDE, orientée vers les industries à forte valeur ajoutée, les hautes technologies et la production durable", a déclaré Ta Hoàng Linh.

NDEL/VNA/CVN