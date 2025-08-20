Hô Chi Minh-Ville

Économie numérique : une nouvelle force motrice du développement

Pour que Hô Chi Minh-Ville puisse constituer une chaîne de valeur numérique complète et viser une contribution de 40% au PIB d’ici 2030, la promotion de l’économie numérique est identifiée comme l’une des priorités stratégiques du développement de la mégapole du Sud dans les années à venir.

Un espace, trois régions de développement

À la suite de la fusion administrative et géographique, Hô Chi Minh-Ville est devenue une mégapole de plus de 6.770 km² et de plus de 14 millions d’habitants. Selon Lâm Đình Thắng, directeur du Service municipal des sciences et technologies, la ville entre désormais dans une nouvelle étape de développement avec un modèle de croissance reposant non plus sur les industries à forte intensité de main-d’œuvre comme auparavant, mais sur la productivité du travail et les hautes technologies. L’économie numérique, en particulier, est considérée comme un nouveau moteur de croissance. Le développement économique s’appuiera sur la vision «un espace unique, trois régions de développement étroitement liées».

Concrètement, Hô Chi Minh-Ville (ancienne ville) conserve son rôle de centre urbain, de centre financier international, de pôle commercial, scientifique, technologique et d’innovation. La province de Bình Dương (Hô Chi Minh-Ville d'aujourd'hui) demeure un centre industriel de premier plan, attirant les investissements étrangers. Quant à la province de Bà Rịa-Vũng Tàu (Hô Chi Minh-Ville d'aujourd'hui), elle se positionne comme un pôle de l’économie maritime, logistique, énergétique propre, industrielle lourde, lié aux ports et au tourisme maritime.

Selon les experts, le plus grand atout de l’ancienne Hô Chi Minh-Ville réside dans son économie de services, et plus particulièrement dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), ainsi que dans les plateformes numériques. La nouvelle ville héritera et développera cette force pour devenir le véritable pôle d’innovation du pays. Elle sera le centre de concentration des activités économiques basées sur Internet : développement de logiciels et d’applications numériques, commerce électronique, économie des données, des algorithmes et de l’économie du partage. Ces secteurs seront privilégiés pour bâtir un écosystème de startups dynamique et attirer talents et capitaux à l’échelle mondiale.

De son côté, Bình Dương dispose d’atouts exceptionnels dans le secteur manufacturier. La fusion créera les conditions propices à la promotion de la fabrication intelligente et de la transformation numérique dans les entreprises de transformation et de production. Des modèles d’usines intelligentes seront multipliés, appliquant des technologies telles que l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle (IA) et le Big Data pour automatiser et optimiser les processus industriels. Cette mutation contribuera non seulement à améliorer la productivité, mais aussi à former une chaîne d’approvisionnement numérique reliant la production à la consommation. Bà Rịa-Vũng Tàu apporte pour sa part ses atouts dans l’économie maritime, en particulier avec ses ports et son potentiel touristique.

L’un des objectifs majeurs de la nouvelle Hô Chi Minh-Ville sera de digitaliser en profondeur ces deux secteurs. Dans la logistique, les plateformes numériques permettront d’optimiser la gestion des flux d’information dans la chaîne d’approvisionnement, de réduire les coûts et les délais. Pour le tourisme, la digitalisation concernera tous les aspects : de la réservation en ligne de billets et de chambres à la mise en place d’expériences immersives de réalité virtuelle, en passant par la création de circuits numériques innovants, contribuant à renforcer l’attractivité et la compétitivité des produits touristiques.

Cinq piliers pour accélérer l’économie numérique

À l’échelle nationale, la nouvelle Hô Chi Minh-Ville devient, après la fusion, le plus grand centre économique du pays, avec un poids démographique et un PIB exceptionnels. Elle attirera investissements internationaux et ressources humaines hautement qualifiées, tout en constituant un marché intérieur vaste et compétitif. Elle bénéficie également d’une position de leader national en matière d’infrastructures numériques, ainsi que d’atouts institutionnels et humains dans le domaine informatique, renforcés par un écosystème de startups déjà très actif.

En outre, la résolution 98/2023/QH15 de l’Assemblée nationale a mis en place un ensemble de politiques spécifiques pour permettre à Hô Chi Minh-Ville d’expérimenter et de piloter des mécanismes innovants. Parmi eux figurent l’attraction des talents, le soutien aux startups, la mise en place de politiques de "bac à sable" ainsi que des exonérations fiscales ciblées. Si elles sont appliquées efficacement, ces mesures renforceront l’environnement favorable à l’innovation et accéléreront le développement de l’économie numérique.

Cependant, des défis de taille subsistent : manque de cohérence politique et institutionnelle, déficit de ressources humaines qualifiées, insuffisance dans la synchronisation des infrastructures numériques, entre autres. Selon Nguyễn Hữu Yên, directeur adjoint du Service municipal des sciences et technologies, cinq piliers devront être mis en place pour promouvoir l’économie numérique : perfectionner les institutions pour soutenir l’économie et la société numériques ; développer les infrastructures numériques ; élever le niveau de qualification des ressources humaines numériques ; bâtir un écosystème d’innovation et renforcer les coopérations et associations stratégiques.

En particulier, le pilier relatif à la construction d’un écosystème d’innovation suppose la mise en place d’un environnement à l’échelle internationale, favorisant l’entrepreneuriat, les percées technologiques et le développement de zones spécialisées en sciences, technologies et innovation. Ce modèle permettra de rapprocher instituts de recherche, universités, entreprises et fonds de capital-risque, afin de former un écosystème de startups technologiques puissant.

Selon le Dr. Thái Kim Phung, recteur adjoint de l’École de technologie et de design (Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville), la ville devra également promouvoir des programmes de formation à court terme pour renforcer les compétences numériques des travailleurs déjà en poste, tout en construisant un système éducatif moderne intégré aux compétences numériques. Ce modèle ouvert encouragera les universités et les établissements techniques à coopérer étroitement avec les entreprises afin de développer des programmes de formation duale, associant apprentissage théorique et pratique en entreprise, et permettant de former une main-d’œuvre hautement qualifiée, adaptée aux besoins de l’économie numérique.

Texte et photos : Truong Giang/CVN