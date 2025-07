Renforcement du partenariat stratégique global Vietnam - Singapour

>> Le Vietnam et Singapour boostent leur partenariat stratégique global

>> Entrevue entre le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre singapourien

>> Le Premier ministre de Singapour termine avec succès sa visite officielle au Vietnam

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Phan Dinh Trac a chaleureusement accueilli la délégation singapourienne et s’est déclaré convaincu que cette visite contribuera à renforcer les relations d’amitié et de coopération entre les deux Partis, tout en favorisant la mise en œuvre efficace du partenariat stratégique global Vietnam - Singapour.

De son côté, Chan Chun Sing, également ministre coordinateur des services publics et ministre de la Défense de Singapour, a indiqué que, malgré leurs différences de taille et de population, les deux pays partagent des intérêts et des priorités de politiques communs, réaffirmant la volonté de Singapour de renforcer la coopération avec le Vietnam.

Les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges entre hauts dirigeants, de consolider la confiance politique, de promouvoir efficacement les cadres de coopération existants et d’évoluer vers des cadres de relations plus substantiels et plus approfondis, y compris un mécanisme d’échanges réguliers entre les deux partis au pouvoir.

Elles se sont également engagées à mettre en œuvre efficacement les contenus du partenariat stratégique global.

Phan Dinh Trac a suggéré que Singapour continue de partager ses expériences et de soutenir le Vietnam dans des domaines tels que l'exportation d'énergie éolienne, l'échange de crédits carbone, l'innovation financière et le développement des ports maritimes.

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Chan Chun Sing a déclaré espérer que les deux parties continueront à élargir leur coopération dans les chaînes d'approvisionnement, les énergies renouvelables, la connectivité financière, les données et l'amélioration des infrastructures logistiques, en particulier le système portuaire maritime.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir la coopération en matière d'éducation et de formation, d'élargir la connectivité aérienne, les échanges culturels et les échanges entre les deux peuples.

Sur les questions régionales et internationales, les deux parties ont convenu de se consulter régulièrement, de se coordonner et de se soutenir mutuellement au sein des mécanismes multilatéraux régionaux et internationaux, en particulier l'ASEAN, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN