Les échanges commerciaux Vietnam - Singapour affichent une forte croissance

Au cours des six premiers mois de 2025, les relations commerciales bilatérales entre le Vietnam et Singapour ont continué de connaître une dynamique positive, avec une croissance marquée tant en valeur qu’en structure des échanges.

Selon les données publiées par l’Autorité de régulation comptable et des entreprises de Singapour (ACRA), le Vietnam reste le 10ᵉ partenaire commercial de Singapour, avec un commerce bilatéral atteignant 19,5 milliards de dollars singapouriens (SGD), soit une hausse de 28,5% par rapport à la même période de 2024.

Dans ce total, les exportations de Singapour vers le Vietnam se sont élevées à 13,9 milliards SGD (+24,4%), tandis que les importations en provenance du Vietnam ont atteint 5,5 milliards SGD (+40,1%). Pour le seul mois de juin 2025, la valeur totale des échanges commerciaux a atteint 3,2 milliards SGD, en hausse de 30,4% par rapport à juin 2024, confirmant ainsi une dynamique de croissance soutenue.

La structure des échanges entre les deux pays continue de refléter un caractère complémentaire, avec une progression significative tant des marchandises domestiques que des biens en transit. Fin juin, les exportations domestiques de Singapour vers le Vietnam ont atteint près de 3,9 milliards SGD (+13,4%), tandis que les réexportations ont atteint 10,1 milliards SGD (+29,2%). Singapour conserve une balance commerciale excédentaire avec le Vietnam, affichant un excédent de 8,4 milliards SGD, en hausse de 15,9% sur un an.

Concernant les catégories de produits, les groupes SH 85 (machines, équipements électriques et pièces détachées) et SH 27 (combustibles minéraux, huiles et produits connexes) restent les deux principales sources d’exportation de Singapour vers le Vietnam, représentant à eux seuls 9,5 milliards SGD, soit 68,3% du total des exportations. Le groupe SH 85 s’élève à 7,2 milliards SGD (+30,1%), avec une part très élevée de réexportation (97,4%), tandis que le groupe SH 27 atteint 2,3 milliards SGD (+24,7%), majoritairement constitué de produits domestiques (98,9%).

Par ailleurs, plusieurs autres groupes ont également connu une croissance remarquable, notamment le groupe SH 84 (machines et équipements mécaniques) avec 1,1 milliard SGD (+65,1%), le groupe SH 39 (matières plastiques et ouvrages en plastique) avec 535,4 millions SGD (+6,0%), tandis que le groupe SH 33 (parfumerie, cosmétiques) a légèrement reculé à 296,5 millions SGD (-10,7%).

Dans le sens inverse, les importations de Singapour en provenance du Vietnam ont également enregistré une nette progression, en particulier dans les segments à forte valeur ajoutée technologique. Le groupe SH 85 arrive en tête avec 2,7 milliards SGD (+80,7%), représentant près de 50% des importations totales vietnamiennes. Viennent ensuite le groupe SH 84 (1,2 milliard SGD, +80,9%) et le groupe SH 70 (verre et produits en verre) avec 430,5 millions SGD (+16,8%).

D'autres groupes de produits se sont aussi distingués, tels que le groupe SH 90 (instruments d’optique et médicaux) avec 59,5 millions SGD (+69,6%), le groupe SH 03 (produits de la mer) avec 57,2 millions SGD (+10,8 %) et le groupe SH 71 (bijoux et métaux précieux) avec 27 millions SGD, enregistrant une progression spectaculaire de 184,6%.

Selon Cao Xuân Thắng, conseiller commercial du Vietnam à Singapour, ces résultats illustrent non seulement la relance vigoureuse du commerce bilatéral, mais aussi le renforcement croissant des liens économiques entre les deux pays. Ils constituent une base solide pour permettre aux entreprises des deux parties d’explorer de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans des domaines prometteurs tels que l’intégration des chaînes de valeur, les marchés halal et le développement de projets verts et numériques.

VNA/CVN