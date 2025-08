Vietnam - Singapour : une plateforme B2B pour dynamiser le commerce bilatéral

Le Forum Vietnam - Singapour sur le commerce durable et l'innovation (STIF) s'est tenu le 1 er août au siège de la Fédération manufacturière de Singapour (SMF), marquant une nouvelle étape dans la coopération numérique et la transition verte entre les deux pays.

L'événement a été coorganisé par le Bureau commercial du Vietnam à Singapour, HUBA, SMF, Arobid et Ecohub.

Le point d'orgue du forum a été le lancement de la toute première plateforme de commerce électronique B2B (business-to-business) Vietnam - Singapour, accessible sur Vietnamsgp.arobid.com. Développée par Arobid et Ecohub, cette plateforme utilise l'intelligence artificielle (IA), le big data et des expositions virtuelles 3D pour faciliter la connexion, les contrats et la présentation de produits entre les entreprises des deux pays.

L'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a souligné que dans l'économie mondialisée, la connectivité commerciale régionale n'est pas un choix, mais une nécessité. Il a partagé la vision de développement révolutionnaire du Vietnam, ancrée dans quatre résolutions nationales clés.

Grâce à cette nouvelle plateforme, les entreprises vietnamiennes et singapouriennes peuvent simplifier leurs transactions transfrontalières, exploiter les données intelligentes et promouvoir un commerce plus rapide, plus intelligent, plus écologique et plus équitable, a déclaré le diplomate, affirmant que l'ambassade s'engageait à soutenir ces efforts et à favoriser les liens entre les gouvernements, les entreprises, les innovateurs et les investisseurs.

Lennon Tan, président de la SMF, a mis en avant la complémentarité des économies vietnamienne et singapourienne. Il a expliqué que la plateforme B2B apporte des avantages majeurs : accès à la main-d'œuvre, paiements en plusieurs devises, logistique intégrée et prévention des litiges. Il a souligné que l'Accord-cadre sur l'économie numérique de l'ASEAN (DEFA), dont les négociations devraient aboutir en 2025, garantira la fluidité des flux de données, des systèmes de paiement et des services numériques, et que la plateforme B2B Vietnam-Singapour s'inscrit parfaitement dans cette vision.

À cette occasion, les participants ont également discuté des perspectives commerciales dans un contexte mondial incertain, marqué par la transition écologique et la numérisation.

Cao Xuân Thang, conseiller commercial vietnamien à Singapour, a conseillé aux entreprises vietnamiennes de prêter une attention particulière aux facteurs culturels et aux réglementations locales, et de bien comprendre leurs partenaires singapouriens, notamment lors de la conclusion de contrats importants, qui doivent être soigneusement examinés avec l'aide d'experts.

Lors d'un échange avec le reporter de l'Agence vietnamienne d'information à Singapour, Lennon Tan a souligné le rôle du gouvernement dans le soutien à la transition écologique en aidant les entreprises à évaluer et à certifier leurs pratiques écologiques, ce qui servira de base à l'amélioration progressive de leur certification environnementale.

L'ambassadeur Trân Phuoc Anh a qualifié le lancement de la plateforme d'étape stratégique, espérant qu'elle contribuera à porter le commerce bilatéral à 30 milliards de dollars d'ici 2028. Il souhaite également qu'elle facilite l'accès des produits vietnamiens au marché mondial via Singapour.

Phùng Thi Ai Vân, fondatrice d'Ecohub.arobid.com, a ajouté que la plateforme aidera les entreprises singapouriennes à accompagner leurs homologues vietnamiennes dans leur transition écologique en leur donnant accès à des services pertinents.

Enfin, toujours dans le cadre de cet événement, la compagnie par actions Arobid Technology a signé un protocole d'accord avec High West Capital Partners pour la mise en œuvre d'un programme de financement des exportations vietnamiennes vers les États-Unis.

Arobid a également signé un accord de coopération avec CRIF D&B Vietnam pour accompagner les entreprises dans leur transition écologique et obtenir la certification mondiale ESG (Environnement, Social et Gouvernance).

