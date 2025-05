Assemblée nationale

Les députés débattent de l'éducation préscolaire et des aides financières scolaires

Lors de la 9ᵉ session de l'Assemblée nationale, les députés ont examiné, le matin 22 mai, une proposition et un rapport de vérification concernant les projets de résolution sur la généralisation de l'éducation préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans, ainsi que l'exemption et le soutien aux frais de scolarité dans le système éducatif national.

Le projet de résolution sur l'exemption et le soutien aux frais de scolarité vise à élargir l'accès aux aides financières et à la gratuité pour les enfants en âge préscolaire et les élèves de l'enseignement général, y compris ceux inscrits dans des établissements privés.

Cette mesure a pour objectif de garantir un droit d'accès équitable à l'éducation pour tous les apprenants, d'encourager le développement de l'enseignement privé, et de favoriser une plus grande implication de la société dans le secteur éducatif. Sa mise en œuvre est prévue pour l'année scolaire 2025-2026.

Au cours de la même séance, les députés ont débattu du projet de loi amendé sur l'inspection. Composé de 9 chapitres et 64 articles (soit 54 articles de moins que la version actuelle), ce texte vise à rationaliser le système d'inspection en unifiant les procédures administratives et spécialisées. Il renforce également le rôle des organes d'inspection dans la prévention et la lutte contre le gaspillage, et introduit des mesures de contrôle du pouvoir, conformément aux orientations du Parti en matière de gouvernance.

Dans l'après-midi, les députés se réuniront en groupes pour discuter de plusieurs projets de résolutions. Ces derniers portent sur la gratuité et le soutien aux frais de scolarité, la généralisation de l'éducation préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans, et la prolongation de l'exemption de l'impôt foncier agricole.

