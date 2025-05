Santé

Hô Chi Minh-Ville renforce ses mesures contre les médicaments falsifiés et de mauvaise qualité

Dans un contexte marqué par la complexification croissante de la fabrication et de la vente de médicaments falsifiés, de compléments alimentaires contrefaits et d’équipements médicaux non conformes, Hô Chi Minh-Ville a mis en œuvre un ensemble de mesures coordonnées. Objectif: renforcer la gouvernance sanitaire, intensifier les inspections et sanctionner fermement les infractions dans le secteur pharmaceutique.

Selon le rapport de contrôle des établissements pharmaceutiques, en 2024, le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville a mené des inspections auprès de 174 grossistes, 344 pharmacies de détail et 40 établissements vendant des plantes médicinales. À l’issue de ces contrôles, 151 décisions de sanctions administratives ont été émises, entraînant des mesures contre 147 établissements pour un montant total de plus de 7 milliards de dôngs.

Renforcement des inspections et du contrôle

Les infractions les plus fréquentes concernaient la provenance et la qualité des produits: vente sans autorisation, achat auprès de fournisseurs non agréés, absence de factures ou de documents attestant l’origine, carence dans le suivi des transactions, notamment pour les substances réglementées, et traçabilité insuffisante pour les plantes médicinales et remèdes traditionnels.

Parallèlement, les services de santé des arrondissements, des districts et de la ville de Thu Duc ont inspecté plus de 6.750 pharmacies locales. Le Centre municipal de contrôle des médicaments, des cosmétiques et des aliments a également prélevé 413 échantillons dans 149 établissements, dont 15 ont été jugés non conformes.

Au cours de ces opérations de surveillance, le Service de la santé a identifié huit établissements commercialisant des médicaments falsifiés, conformément aux avis officiels N°2824/QLD-CL du 17 août 2024 et N°2963/QLD-CL du 29 août 2024 émis par le Département de gestion pharmaceutique. Une autre pharmacie a été signalée pour vente de médicaments contrefaits à la suite d'une dénonciation citoyenne. L’affaire a été immédiatement transmise à la police municipale.

Face à la recrudescence des produits falsifiés, notamment les compléments alimentaires et équipements médicaux, le Service de la santé a mis en œuvre de nombreuses mesures dès le début de l’année 2025, conformément aux directives du Premier ministre, du ministère de la Santé et du Comité populaire municipal.

Une coordination intersectorielle renforcée

Plusieurs circulaires ont été publiées pour encadrer plus strictement la distribution des médicaments sur prescription, des produits nécessitant une surveillance renforcée, ainsi que la chaîne de distribution du lait, des compléments alimentaires et des médicaments. Des alertes ont également été diffusées concernant des produits circulant illégalement sur le marché, accompagnées d’appels à une stricte conformité à la réglementation.

En mai 2025, une campagne d’inspections intensives a été lancée via une équipe interdisciplinaire, ciblant particulièrement les établissements à risque élevé, comme les vendeurs de plantes médicinales, remèdes traditionnels et compléments alimentaires.

Le Service de la santé a donné des instructions claires aux acteurs concernés pour assurer une surveillance efficace et continue.

Les établissements de soins, pharmacies et distributeurs doivent désormais réévaluer leur catalogue de produits afin d’identifier tout médicament ou complément alimentaire faisant l’objet d’une alerte. Des procédures d’achat strictes doivent être mises en place, garantissant la provenance légale des produits et la disponibilité des documents justificatifs requis.

Les services de santé locaux sont appelés à intensifier les contrôles sur la conformité des pratiques commerciales, en mettant l’accent sur la traçabilité des produits et l’application rigoureuse des sanctions prévues par la loi.

Le Centre municipal de contrôle est chargé de procéder à des tests rapides sur les produits à risque et de signaler sans délai aux autorités compétentes les cas de non-conformité ou la présence de substances interdites.

En parallèle, le Service de la santé travaille actuellement à la révision du cadre réglementaire, dans le but de renforcer l’efficacité des sanctions et de perfectionner les dispositifs juridiques en matière de sécurité sanitaire

Un appel à la vigilance citoyenne

Au-delà des mesures institutionnelles, la coopération du public est considérée comme essentielle pour prévenir la circulation des produits falsifiés.

Le Service de la santé exhorte la population à n’acheter des produits de santé que dans des établissements agréés, à éviter ceux dont l’origine est douteuse, notamment ceux promus sur les réseaux sociaux, et à signaler toute activité suspecte - fabrication ou vente de médicaments contrefaits, compléments alimentaires ou dispositifs médicaux falsifiés - afin de permettre une intervention rapide des autorités.

Vers un marché pharmaceutique plus sûr et transparent

Les efforts déployés par Hô Chi Minh-Ville dans la lutte contre les médicaments falsifiés témoignent de son engagement à bâtir un système de santé transparent, fiable et centré sur la sécurité des citoyens. Toutefois, cette lutte ne peut être gagnée seul ni du jour au lendemain. Elle exige la mobilisation conjointe des pouvoirs publics, des professionnels de santé, des entreprises pharmaceutiques et de l’ensemble de la population.

Grâce à une coordination renforcée, à une vigilance partagée et à un engagement collectif, Hô Chi Minh-Ville s’oriente résolument vers un environnement sanitaire plus sûr, débarrassé des produits frauduleux, pour une protection durable de la santé publique.

Texte : Quang Châu/CVN

Photos : BYT/CVN